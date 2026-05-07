Η Πάτρα γιόρτασε την παγκόσμια ημέρα χορού με «Open street latin party»

H Πάτρα γιόρτασε την παγκόσμια ημέρα χορού, με μια εξαιρετική latin βραδιά να εκτυλίσσεται στη καρδιά της πόλης, στην οποία συμμετείχαν ενεργά οι θεατές και οι σχολές χορού, υπό τους ήχους του συγκροτήματος Cubanita Sextet και τη Havana Magic Nights στο Dj set.

Η διασταύρωση των πεζόδρομων Αγίου Νικολάου - Μαιζώνος, στην καρδιά της πόλης της Πάτρας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Χορού την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, μετατράπηκε σε «Οpen street latin party», προσφέροντας έναν συνδυασμό έντονου ρυθμού, πάθους και σωματικής έκφρασης

Οι σχολές της Πάτρας μαζί με το κοινό, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μουσικοχορευτικό γεγονός, με τον χορό να ενώνει και να αποτελεί μια μοναδική μορφή επικοινωνίας.

Για περισσότερες από δύο ώρες το κέντρο της Πάτρας έζησε σε έντονους ρυθμούς με τα εξωτικά ακούσματα, τη μουσική και την κίνηση να προκαλούν στιγμές απόλυτης διασκέδασης, δημιουργώντας γιορτινή εικόνα.

Τη συναυλία παρακολούθησαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας Αποστόλης Αγγελής, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.