Κυκλοφόρησε το νέο τεύχος του Πανεπιστημιακού περιοδικού @up.

Πιο συγκεκριμένα, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, το 27ο τεύχος του περιοδικού @up με πλούσια ύλη: https://upmagazine.upatras.gr/issue/tefchos-27/

Η περιοδική έκδοση του Πανεπιστημίου Πατρών @up, κάθε φορά που κυκλοφορεί, φιλοξενεί πλούσια θεματολογία που αναπτύσσεται στις διάφορες στήλες της. Το περιοδικό απευθύνεται σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όπως φοιτητές/τριες, ερευνητές/τριες, Καθηγητές/τριες και λοιπά μέλη της κοινότητας όπως και σε «φίλους» της.

Από το τεύχος 27 και εξής, προστίθεται η στήλη Upstairs όπου φιλοξενείται ύλη των αφυπηρετησάντων μελών ΔΕΠ, που θέλουν να κοινοποιήσουν την πολύτιμη εμπειρία τους και να μετέχουν της πανεπιστημιακής ζωής και μέσα από αυτή την οδό.

*Από τα ενδιαφέροντα θέματα του τεύχους 27 είναι & αυτό που αφορά στη μετάβαση από το σχολικό περιβάλλον στο πανεπιστήμιο για άτομα με αναπηρία.

*Το εξώφυλλο του τεύχους 27 κοσμεί έργο του διακεκριμένου εικαστικού Γιάννη Μπουτέα (1941–2026): Εικόνες μέσα από το φως, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιανουαρίου 2026.