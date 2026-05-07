Η θεσμοθέτηση διεθνούς μαραθωνίου ειρήνης «Κωστή Παλαμά»- ΦΩΤΟ

Με ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη σημαντική ημερίδα για τις ιστορικές Πόλεις των Πατρών, του Μεσολογγίου και Ναυπάκτου, με την συμμετοχή των εκπροσώπων των Πόλεων, αρχών, φορέων, οργανισμών, επιμελητηρίων, με σκοπό την θεσμοθέτηση ενός Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης «Κωστή Παλαμά», με φιλοδοξία την Διεθνή τους αναγνώριση και ανάπτυξη.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στην καλαίσθητη αίθουσα «Gallery Ωδείο» στο Κέντρο Πολιτισμού Ολυμπισμού Κωστής Παλαμάς που προβάλει τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Ολυμπισμό.

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εκπροσώπησε ο περιφερειακός σύμβουλος κύριος Σταυρουλόπουλος Λυκούργος και τον Δήμο ο κύριος Κρότσης Σπύρος, οι οποίοι με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον αναφέρθηκα στην σπουδαιότητα της εκδήλωσης που αναδεικνύει την Πάτρα, το Μεσολόγγι, την Ναύπακτο και κατ΄επέκταση την Δυτική Ελλάδα, σε προορισμό ιδιαίτερου Πολιτιστικού, ιστορικού και Τουριστικού ενδιαφέροντος.

Η συμμετοχή του εκπροσώπου του Δήμου Μεσολογγίου, φορέων και ομοσπονδιών, ανέδειξαν την αναγκαιότητα διεξαγωγής μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης προς όφελος της προβολής και ανάπτυξης των ιστορικών μας Πόλεων.

Θερμότατο Χαιρετισμό απηύθυνε και ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Πατρών, σεβάσμιος πατέρας Κωνσταντίνος

Ο Ομιλητής, Δρ Θεόδωρος Μαλλιάς στην εντυπωσιακή οπτικοακουστική ομιλία του επισήμανε την ιδεολογική διάσταση του Μαραθωνίου Κωστής Παλαμάς, τονίζοντας τα διαχρονικά και Παγκόσμια σύμβολα που διακηρύττουνε οι συμμετέχοντες Πόλεις, η Πάτρα ως Διεθνή Πόλη του Ολυμπιακού ύμνου και της Λαμπαδηδρομίας, η ιερά Πόλη του Μεσολογγίου που με την έξοδο του Μεσολογγίου, διακηρύττει την ανάδειξη της Ελευθερίας ως το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου και την Ναύπακτο που με την Ναυμαχία της Ναυπάκτου πρόβαλε το ιδανικό της αλληλεγγύης με την συνένωση των χριστιανικών λαών της Ευρώπης ενάντια στην υποδούλωση από την Οθωμανική αυτοκρατορία.

Σημαντική συμβολή και μεγάλη αξία για την ανάδειξη του Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης, αποτέλεσαν οι επιστολές στήριξης από Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς φορείς της Αμερικής(New Jersey-Patras Society of New York “Kostis Palamas” -Hellenic News of America and Hermes Expo International- Modern Greek Studies Foundation-American-Hellenic Counsel-Greek Heritage Society-Valianatos Counsel) και Καναδά(Hellenic Canadian Congress-Agouridis Toronto) προς τον Περιφερειάρχη και τους Δημάρχους της Πάτρας, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου.

Στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων φορέων, Περιφέρειας κ. Σταυρουλόπουλο Λ, του Δήμου κ.Κρότση Σ, του Δήμου Μεσολογγίου κ.Φαράντου Σ, του Προέδρου και Τεχνικού του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ κ.Πελεγρίδη Δ, κ.Μπούσια Κ, του Προέδρου ΑΕΣΓΔΕ κ.Παυλάκη Ι, της Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων κα Ολυμπία Λ, του Αντιπροέδρου του ΠΟΠ, της Προέδρου ΑΗΕΠΑ Ολυμπιάδες κα.Αποστολοπούλου Μαρία, κ.α, απονεμήθηκε το ενθύμημα βιβλίο-λεύκωμα του Προέδρου του Συλλόγου Καλών Τεχνών Πάτρας “Κωστής Παλαμάς», καθηγητής Μαλλιά Θεόδωρου με τίτλο «Οι Καλλιτέχνες δημιουργούν Πολιτισμό»

Τον συντονισμό της εκδήλωσης διεκπεραίωσαν με τον καλύτερο τρόπο η γνωστή μας Έφη Αναλυτή και ο τηλεπαρουσιαστής Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Ευελπιστούμε στην στήριξη της Περιφέρειας των Δήμων και των φορέων της Πάτρας για την αξιοπρεπή υλοποίηση του Διεθνούς Μαραθωνίου Ειρήνης «Κωστή Παλαμά»