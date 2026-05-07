Με ζωντανό διάλογο και ευρωπαϊκή συμμετοχή, η Ημέρα της Ευρώπης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Με ζωηρή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026, στην Αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η δράση για την Ημέρα της Ευρώπης, που διοργάνωσε το Europe Direct Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεχίζει:

Συμμετείχαν μαθητές Λυκείου, ενήλικοι σπουδαστές Erasmus από την Ιταλία, μέλη του European Youth Parliament Greece / Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, καθώς και εκπρόσωποι της εκπαίδευσης ενηλίκων, δημιουργώντας ένα ανοιχτό περιβάλλον διαλόγου για την Ευρώπη, τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών.

Στο επίκεντρο της δράσης βρέθηκε ένα δυναμικό debate, μέσα από το οποίο οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις, επιχειρηματολόγησαν και ανέδειξαν τη σημασία της ενεργού πολιτειότητας και της συμμετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό διάλογο.

Τη δράση χαιρέτισε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Τάκης Παπαδόπουλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της εκπαίδευσης και της ενεργού συμμετοχής των νέων.

Σημαντική ήταν η συμβολή του Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω του οποίου συμμετείχε η ομάδα των Ιταλών σπουδαστών Erasmus, ενισχύοντας τον διαπολιτισμικό χαρακτήρα της δράσης.

Η εκδήλωση ανέδειξε στην πράξη ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνο θεσμοί και πολιτικές, αλλά ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, διαλόγου και συνεργασίας. Μέσα από τη συμμετοχή των νέων και την ανταλλαγή εμπειριών, η Ημέρα της Ευρώπης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας απέκτησε ουσιαστικό περιεχόμενο και έντονη δυναμική. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι η Ευρώπη γίνεται πιο δυνατή όταν οι πολίτες συζητούν, συμμετέχουν και συνδιαμορφώνουν το κοινό τους μέλλον.