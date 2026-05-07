Πάτρα: Πώς θα γίνει η πλατεία Γεωργίου- Τα σχέδια του έργου ανάπλασης- ΦΩΤΟ

Αν υπάρχει ένα μέρος στην Πάτρα που κουβαλά στο πλακόστρωτό του ολόκληρη την ιστορία της πόλης, αυτό είναι η πλατεία Γεωργίου. Και τώρα, φαίνεται ότι έφτασε η ώρα της ανανέωσής της.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει δώσει μέχρι σήμερα η Αντιδημαρχία Έργων και Υποδομών του Δήμου Πατρέων, μέσα στο 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας, και μαζί της το αναπόφευκτο σκάψιμο που θα φέρει προσωρινή αναστάτωση, στο ιστορικό κέντρο.

Το σχέδιο πίσω από το έργο δεν είναι να αλλάξουν τα πάντα. Ο σχεδιασμός έχει ως κεντρικό άξονα τη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της πλατείας, από τις απαρχές της δημιουργίας της έως σήμερα. Η πρόθεση, όπως λέει, η αρμόδια αντιδημαρχία, είναι να παραμείνει αυτό που πάντα ήταν, δηλαδή ένας μεγάλος, ανοιχτός χώρος, έτοιμος να φιλοξενεί πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά και να λειτουργεί ως το καθημερινό σημείο συνάντησης της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα, καθώς η νέα πλατεία, όπως λένε, θα είναι φιλόξενη για πεζούς και ΑμεΑ, χωρίς εμπόδια και χωρίς αποκλεισμούς.

Οι πίδακες

Στο πρακτικό επίπεδο, οι παρεμβάσεις είναι εκτεταμένες. Θα γίνει αποξήλωση των σχαρών των υφιστάμενων σιντριβανιών την πλήρωση τους με σκυρόδεμα και την κάλυψη της επιφάνειας τελειώματος με πλάκες μαρμάρου προελεύσεως Εδέσσης, χρώματος μαύρου, όπως είναι κατασκευασμένος ο διαγώνιος κάνναβος που διατρέχει όλο το χώρο. Στη μέση του κάθε τετραγώνου θα τοποθετηθεί ένα στρογγυλό φωτιστικό σποτ χωνευτό (χρωματιστό ή λευκό) στο οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζεται το χρώμα ανάλογα με την εποχή η γιορτή. Για παράδειγμα, στις εθνικές γιορτές- μπλε και λευκό, απόκριες- μωβ, κλπ . Η προτεινόμενη λύση δεν θα επηρεάσει το ύφος των επιστρώσεων της πλατείας και την αρχική μελέτη ως ένας ενιαίος χώρος εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα θα δώσει την εικόνα της συμπλήρωσης του ορθογώνιου σχήματος και συγχρόνως θα προσδώσει χρώμα στη πλατεία, δημιουργώντας ένα παιχνίδι με το φως.



