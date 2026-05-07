Πάτρα: Πώς θα γίνει η πλατεία Γεωργίου- Τα σχέδια του έργου ανάπλασης- ΦΩΤΟ

Το σχέδιο πίσω από το έργο δεν είναι να αλλάξουν τα πάντα
Αν υπάρχει ένα μέρος στην Πάτρα που κουβαλά στο πλακόστρωτό του ολόκληρη την ιστορία της πόλης, αυτό είναι η πλατεία Γεωργίου. Και τώρα, φαίνεται ότι έφτασε η ώρα της ανανέωσής της.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει δώσει μέχρι σήμερα η Αντιδημαρχία Έργων και Υποδομών του Δήμου Πατρέων, μέσα στο 2026 αναμένεται να ξεκινήσει η ανάπλαση της πλατείας, και μαζί της το αναπόφευκτο σκάψιμο που θα φέρει προσωρινή αναστάτωση, στο ιστορικό κέντρο.
Το σχέδιο πίσω από το έργο δεν είναι να αλλάξουν τα πάντα. Ο σχεδιασμός έχει ως κεντρικό άξονα τη διατήρηση και ανάδειξη του ιστορικού χαρακτήρα της πλατείας, από τις απαρχές της δημιουργίας της έως σήμερα. Η πρόθεση, όπως λέει, η αρμόδια αντιδημαρχία, είναι να παραμείνει αυτό που πάντα ήταν, δηλαδή ένας μεγάλος, ανοιχτός χώρος, έτοιμος να φιλοξενεί πολιτιστικές και πολιτικές εκδηλώσεις, αλλά και να λειτουργεί ως το καθημερινό σημείο συνάντησης της πόλης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προσβασιμότητα, καθώς η νέα πλατεία, όπως λένε, θα είναι φιλόξενη για πεζούς και ΑμεΑ, χωρίς εμπόδια και χωρίς αποκλεισμούς.
Οι πίδακες
Στο πρακτικό επίπεδο, οι παρεμβάσεις είναι εκτεταμένες. Θα γίνει αποξήλωση των σχαρών των υφιστάμενων σιντριβανιών την πλήρωση τους με σκυρόδεμα και την κάλυψη της επιφάνειας τελειώματος με πλάκες μαρμάρου προελεύσεως Εδέσσης, χρώματος μαύρου, όπως είναι κατασκευασμένος ο διαγώνιος κάνναβος που διατρέχει όλο το χώρο. Στη μέση του κάθε τετραγώνου θα τοποθετηθεί ένα στρογγυλό φωτιστικό σποτ χωνευτό (χρωματιστό ή λευκό) στο οποίο θα υπάρχει η δυνατότητα να ρυθμίζεται το χρώμα ανάλογα με την εποχή η γιορτή. Για παράδειγμα, στις εθνικές γιορτές- μπλε και λευκό, απόκριες- μωβ, κλπ . Η προτεινόμενη λύση δεν θα επηρεάσει το ύφος των επιστρώσεων της πλατείας και την αρχική μελέτη ως ένας ενιαίος χώρος εκδηλώσεων. Συγκεκριμένα θα δώσει την εικόνα της συμπλήρωσης του ορθογώνιου σχήματος και συγχρόνως θα προσδώσει χρώμα στη πλατεία, δημιουργώντας ένα παιχνίδι με το φως.
Η κάτοψη
Οικοδομικές εργασίες
* Καθαρισμός με εφαρμογή υδροβολής όλων μαρμάρινων δαπεδοστρώσεων ή επιφανειών (περίπτερα κ.λ.π.) για την απομάκρυνση ρύπων, γκράφιτι κ.λ.π.
* Εκσκαφή τάφρου στις δαπεδοστρώσεις της πλατείας προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής νέου δικτύου ύδρευσης, άρδευσης για την κάλυψη των αναγκών άρδευσης των υπαρχόντων δέντρων και φυτών και παροχής νερού για τα δημοτικά ουρητήρια και τα δύο συντριβάνια της πλατείας.
* Αποξήλωση όλων των φθαρμένων (ρηγματωμένων ή σπασμένων) μαρμάρινων τμημάτων της δαπεδόστρωσης με μάρμαρα ίδιου τύπου.
* Αντικατάσταση όλων των φθαρμένων καλυμμάτων επιστεγάσματος των φρεατίων με νέα μεγαλύτερης αντοχής (βαρέως τύπου).
* Ανακατασκευή των υπαίθριων καθιστικών (Αποξήλωση των μαρμάρινων επενδύσεων (κολωνάκια στήριξης) και ανακατασκευή με ιδίου τύπου μάρμαρα και αντικατάσταση φθαρμένων ή στερέωση και χρωματισμός ξύλινων στοιχείων του καθιστικού).
* Αντικατάσταση των ορθομαρμαρώσεων και των μαρμάρινων επιστρώσεων των στηθαίων των παρτεριών με μάρμαρα ίδιου τύπου
* Συντήρηση των τεσσάρων θέσεων κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται στις συμβολές της πλατείας με τις οδούς Κορίνθου και Μαιζώνος με αποξήλωση των μαρμάρινων επενδύσεων και αντικατάστασή τους με μάρμαρο Μεσολλογίου πάχους 3εκ και αντικατάσταση των φθαρμένων μεταλλικών προστατευτικών μπαρών.
* Αντικατάσταση των φθαρμένων προστατευτική σχάρων των υπαρχόντων δέντρων
* Αποξήλωση των σχαρών των υφιστάμενων σιντριβανιών (πίδακες), πλήρωση του κενού με σκυρόδεμα και κάλυψη της επιφάνειας τελειώματος με πλάκες μαρμάρου προελεύσεως Εδέσσης χρώματος μαύρου.
* Επανατοποθέτηση των μεταλλικών μπαρών αποτροπής διέλευσης οχημάτων (σταθερών, αποσπώμενων) και επαναλειτουργία των βυθιζόμενων, προκειμένου να αποτρέπεται η στάση και στάθμευση επί της πλατείας.
Τα φωτιστικά
Στην πλατεία καθώς και στα τμήματα που την περιλαμβάνουν θα γίνει η αντικατάσταση εξήντα ιστών φωτισμού λόγω επικινδυνότητας. Ο νέος σιδηροϊστός φωτισμού θα είναι ίδιας διατομής, μήκους και χρώματος με τους ιστούς που υπάρχουν ήδη στην πλατεία. Ακόμη θα αντικατασταθούν τα τέσσερα ΠΙΛΛΑΡ φωτισμού με νέα. Επιπλέον, στην περιοχή της πλατείας θα γίνει αντικατάσταση των παροχών νερού. Θα μπουν τρεις νέες παροχές, εκ των οποίων οι δύο θα τροφοδοτούν τα παρτέρια, τα δέντρα και τα σιντριβάνια, ενώ η τρίτη θα τροφοδοτεί τα δημοτικά WC και WC ΑΜΕΑ.
Εργασίες Πρασίνου
Η μελέτη περιλαμβάνει συμπληρωματικές εργασίες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης της πλατείας Γεωργίου και συγκεκριμένα τη φύτευση θάμνων επί των παρτεριών της πλατείας και την τοποθέτηση αρδευτικού συστήματος για την άρδευση τόσο των παρτεριών όσο και των δέντρων που βρίσκονται σε αυτή. Στα παρτέρια της πλατείας Γεωργίου προτείνεται η εκ νέου εγκατάσταση Rosa sp. (Τριανταφυλλιά πολυανθής-floribunda) με χρώμα ανθέων σε αποχρώσεις του κόκκινου, χαμηλών μπορντούρων από τα είδη Buxus sp. (Πυξάρι) και θάμνων Buxus sempervirens (Πυξάρι) διαμορφωμένους με στρογγυλή κόμη.
Σχέδιο φύτευσης
