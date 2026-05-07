Ασπρόπυργος: «Έλεγα πάρτε του αυτό το πατίνι, θα χτυπήσει και θα τρέχουμε» λέει η γιαγιά του 12χρονου

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο το πρωί της Πέμπτης (07.05.2026), λίγο μετά τις 10:30, στον Ασπρόπυργο, ενώ οδηγούσε το ηλεκτρικό του πατίνι.

Ο 12χρονος μαθητής της Α΄Γυμνασίου τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο στον Ασπρόπυργο, κάτω από συνθήκες που ερευνούν οι Αρχές, και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο και κατόπιν στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, με τους συγγενείς του να ζουν ώρες αγωνίας.

«Τώρα όλοι είναι στο νοσοκομείο κι εγώ περιμένω να μου πουν πώς είναι», λέει στο newsit.gr η γιαγιά του 12χρονου, μη μπορώντας να κρύψει την αγωνία και τη συντριβή της για όσα εκτυλίχθηκαν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Όπως περιγράφει η ίδια, η είδηση του σοβαρού τροχαίου έφτασε ξαφνικά στο σπίτι της, βυθίζοντας όλη την οικογένεια στην αγωνία. Η γιαγιά του παιδιού αποκαλύπτει πως φοβόταν εδώ και καιρό ότι μια βόλτα με το πατίνι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε τραγωδία.

«Καθόμουν με τον σύζυγό μου το πρωί στο σπίτι, όταν ήρθε ένα παιδάκι και μας είπε ότι ο εγγονός μας χτύπησε με το αμάξι ενώ έκανε πατίνι και ότι έχει χτυπήσει πολύ. Εγώ φώναζα και του έλεγα: “Πάρτε του αυτό το πατίνι, θα χτυπήσει και θα τρέχουμε…“».

Η ίδια εξηγεί πως ο πατέρας του 12χρονου είχε φροντίσει να του έχει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας, ωστόσο, όπως λέει, το παιδί δεν φορούσε πάντα το κράνος και τα προστατευτικά του.

«Ο πατέρας του τού είχε πάρει κράνος και όλα τα απαραίτητα. Άλλες φορές τα φορούσε και άλλες όχι. Τώρα όλοι είναι στο νοσοκομείο κι εγώ περιμένω να μου πουν πώς είναι».

Η ανάρτηση με το πατίνι

Λίγες ημέρες πριν από το σοβαρό τροχαίο, ο 12χρονος είχε δημοσιεύσει στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok βίντεο με το αγαπημένο του πατίνι.

Στην ανάρτησή του είχε γράψει «Συλλυπητήρια στον Κώστα», αναφερόμενος στον 13χρονο που έχασε πρόσφατα τη ζωή του κάνοντας πατίνι στο χωριό Μακρίσια, σε μία ανάρτηση που σήμερα προκαλεί ανατριχίλα.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την πορεία της υγείας του 12χρονου, με την οικογένειά του να ελπίζει σε ένα θαύμα και τους γιατρούς να δίνουν τη δική τους μάχη.