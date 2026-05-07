Το «Πλήρωμα 94» στο Καρναβάλι της Μπούντβα του Μαυροβουνίου

Με δύο τιμητικές διακρίσεις, πολλές νέες διεθνείς γνωριμίες και μία μοναδική καρναβαλική εμπειρία επέστρεψαν τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας από το Μαυροβούνιο τα μέλη και οι φίλοι του Πληρώματος 94, που βρέθηκαν και φέτος στο φημισμένο Καρναβάλι της Μπούντβα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το"94" και συνεχίζει:

"Στην 23η διοργάνωση του θεσμού συμμετείχαν ογδόντα καρναβαλικές ομάδες από είκοσι δύο χώρες, μεταξύ αυτών και η συμμετοχή από την Πάτρα -μοναδική ελληνική αντιπροσωπεία- που παρουσίασε δύο διαφορετικές αμφιέσεις και αντίστοιχα χορευτικά σόου.

Η καρναβαλική ομάδα, συνοδευόμενη από μέλη της μπάντας των «Ταρατατζούμ», αναστάτωσε ευχάριστα την πόλη με την συνολική της παρουσία και απέσπασε τους επαίνους των διοργανωτών, των θεατών και των άλλων καρναβαλικών ομάδων. Το Καρναβάλι της Μπούντβα είναι ένα από τα δημοφιλέστερα των Βαλκανίων, φιλοξένησε και φέτος χιλιάδες καλεσμένους και παρουσίασε ένα υψηλού επιπέδου θέαμα με παρελάσεις, συναυλίες και άλλα δρώμενα.

Κατά την παραμονή τους στο Μαυροβούνιο οι Πατρινοί επισκέφτηκαν επίσης την καστροπολιτεία του κοντινού Κότορ ενώ εκπρόσωποί τους συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο της Μπούντβα, με τον Πρόεδρο του Τουριστικού Οργανισμού της πόλης, την Διευθύντρια του Καρναβαλιού καθώς και ξένους αξιωματούχους της FECC (Ομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Καρναβαλικών Πόλεων).

Το «Πλήρωμα 94» ευχαριστεί τους διοργανωτές για την πρόσκληση και τη φιλοξενία, τα μέλη της FECC για τις νέες προσκλήσεις και τους φορείς που πρόσφεραν αντιπροσωπευτικά δώρα για τις ξένες αποστολές και τους εκπροσώπους των Καρναβαλικών Ομοσπονδιών άλλων κρατών (Αντιπεριφέρεια Τουριστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων «Πατρινό Καρναβάλι» και Καρναβαλικό Κομιτάτο Πάτρας).

Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του τριημέρου της Πρωτομαγιάς και ήταν ενταγμένο στο πλαίσιο της δράσης «Καρναβαλοτάξιδα» που το «Πλήρωμα 94» διοργανώνει από το 2013. Εκτός της Μπούντβα αντίστοιχες αποστολές της καρναβαλικής ομάδας από την Πάτρα έχουν συμμετάσχει σε Καρναβάλια και σε άλλες πόλεις του Μαυροβουνίου (Κότορ, Τίβατ) καθώς και σε Σερβία (Βελιγράδι, Λέσκοβατς), Ιταλία (Σαβιάνο, Σενιγάλια, Σουλμόνα), Βουλγαρία (Πέρνικ), Σαν Μαρίνο, ενώ με καρναβαλικές αφορμές μέλη της ομάδας έχουν ακόμα βρεθεί σε ποικίλους διεθνείς προορισμούς (Ρίο ντε Τζανέιρο – Βραζιλία, Βαλένθια – Ισπανία, Βερόνα – Ιταλία, Πουτινιάνο – Ιταλία, Βιαρέτζιο – Ιταλία, Μάλτα). Ήδη προγραμματίζονται τα επόμενα ταξίδια σε παλιούς και νέους προορισμούς".