Πάτρα: «Δεν πρέπει να ξορκίσουμε το μέσο, δεν συζητάμε απαγόρευση», λέει στο thebest.gr ο Δήμος- Ετοιμάζει Κανονιστική

Το ηλεκτρικό πατίνι έχει γίνει μέρος της καθημερινής εικόνας της Πάτρας. Άλλοτε στον ποδηλατόδρομο, άλλοτε στο πεζοδρόμιο, άλλοτε στη μέση του δρόμου, άλλοτε σε… πλατείες.

Ο θάνατος του 13χρονου στον Πύργο και τα καθημερινά περιστατικά τραυματισμών έχουν επαναφέρει έντονα στο τραπέζι το ερώτημα για το αν και πώς πρέπει να ρυθμιστεί η χρήση τους. Ο Δήμος Πατρέων έχει ήδη ανοίξει αυτή την κουβέντα: «Δεν πρέπει να ξορκίσουμε το μέσο», λέει η Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, Αναστασία Τογιοπούλου, μιλώντας στο thebest.gr. «Για την ώρα, δεν εξετάζουμε να βγάλουμε τα πατίνια από την καθημερινότητα. Υπάρχει σε εξέλιξη εδώ και έξι μήνες μια μελέτη, προκειμένου να δούμε εάν θα προβούμε σε Κανονιστική, και θεωρώ ότι μέχρι τέλος Ιουνίου θα ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και τότε θα πάρουμε συγκεκριμένες αποφάσεις», προσθέτει.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται κυρίως τα πατίνια εκμίσθωσης, αυτά δηλαδή που ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες και διατίθενται στους πολίτες μέσω εφαρμογών στο κινητό. Είναι αυτά που συχνά βρίσκονται πεταμένα σε πεζοδρόμια, παρκαρισμένα μπροστά σε ράμπες ΑμεΑ ή οδηγούνται με ταχύτητα ασύμβατη με τον αστικό ιστό. Γι' αυτά ακριβώς, η Αντιδήμαρχος περιγράφει το πλαίσιο που εξετάζεται: «Να χωροθετήσουμε σημεία σε πλατείες για την οργανωμένη εκμίσθωσή τους, και να καθορίσουμε κανόνες για το πού θα κυκλοφορούν, σε ποιους δρόμους, με ποια ταχύτητα και μιλάμε για αυτά που εκμισθώνονται και ανήκουν σε ιδιωτικές εταιρείες.»

Η κ. Τογιοπούλου εξηγεί γιατί μια απλή απαγόρευση δεν είναι τόσο εύκολη όσο ακούγεται και γιατί δεν θα ήταν ούτε δίκαιη: «Είναι ένα μεγάλο ζήτημα το να πεις "αποφασίζω να διακόψω την κυκλοφορία των πατινιών στην πόλη", γιατί αυτό θα πρέπει να προέρχεται από μια αιτιολογημένη εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή τη στιγμή, όντως παρατηρείται το φαινόμενο της μη ορθής χρήσης τους, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ένα μέρος του πληθυσμού κάνει σωστή διαχείριση και εξυπηρετεί τις ανάγκες μικροκινητικότητάς του. Υπάρχουν εργαζόμενοι που πάνε στις δουλειές τους ή φοιτητές που μετακινούνται μέχρι το Πανεπιστήμιο. Πράγματι, τον τελευταίο καιρό έχουμε δυσάρεστα συμβάντα με πατίνια, όπως ο θάνατος του 13χρονου στον Πύργο, αλλά και καθημερινά βλέπουμε τραυματισμούς από την κακή χρήση τους. Το πατίνι εξυπηρετεί τη μικροκινητικότητα, εάν γίνει σωστή διαχείριση. Για την ώρα, δεν εξετάζουμε να βγάλουμε τα πατίνια από την καθημερινότητα, γιατί δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία.»