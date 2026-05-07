Πάτρα: Πατέρας παρότρυνε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να παρότρυνε τον 12χρονο γιο του να πυροβολεί από το παράθυρο του σπιτιού τους και να υπάρχει σχετικό βίντεο.

Σύμφωνα με καταγγελία και βίντεο παρότρυνε τον 12χρονο γιο του να προβαίνει σε πυροβολισμούς από το παράθυρο της οικίας τους, αναφέρει η αστυνομία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. έχει ως εξής:

|Συνελήφθη, σήμερα το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και έκθεση ανηλίκου.



Η σύλληψη του άνδρα πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού που περιήλθαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και

Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο υλικό

απεικονιζόταν ανήλικος (12 ετών) να προβαίνει σε πυροβολισμούς από παράθυρο οικίας, υπό την παρότρυνση του κατηγορούμενου πατέρα του.



Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του κατηγορούμενου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

• -1- πυροβόλο όπλο (πιστόλι κρότου λάμψης),

• -1- αεροβόλο πιστόλι με γεμιστήρα,

• -13- φυσίγγια κρότου λάμψης,

• -2- κάλυκες και -2- αμπούλες αερίου διοξειδίου του άνθρακα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών|.