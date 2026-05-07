Θλίψη... Ο ΝΟΠ υποβιβάστηκε στην Α2 Εθνική

Πέρασε στην επόμενη… πίστα ο ΝΟ Χανίων. Η ομάδα του Γιώργου Κατσουλάκη έκανε το 2-0 στην ημιτελική σειρά των play out με αντίπαλο τον ΝΟ Πατρών, αφού επιβλήθηκε εύκολα με 19-10, στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου το μεσημέρι της Πέμπτης και προκρίθηκε στην επόμενη φάση της Α1 πόλο όπου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας τον ΟΦΘ.

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη Δευτέρα (4/7) οι κρητικοί είχαν επικρατήσει στο κολυμβητήριο «Αντ. Πεπανός» με 22-15. Έτσι, το συγκρότημα της Πάτρας θα ακολουθήσει τον ΝΟ Λάρισας στη Waterpolo League 2.

Τα Χανιά πήραν ρεβάνς για τον προ τριετίας υποβιβασμο τους από τον ΝΟΠ, στην ίδια διαδικασία των πλέι αουτ. Τότε ο ΝΟΠ είχε νικήσει 15-14 στην Πατρα και 8-7 στα Χανιά, είχε σωθεί και είχε στείλει τα Χανιά στην Α2...

Ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών μετά και την 2η βαριά ήττα από τους Κρητικους (από τους οποίους δεν είχε χάσε σε δύο ματς στην κανονική διάρκεια) υποβιβάζεται καθώς πλήρωσε την αγωνιστική του αδυναμία συνεπεία οικονομικών προβλημάτων.

Κρίμα γιατί σε αντίθεση με άλλες ιστορικές ομάδες της Πάτρας που βιώνουν κρίση (Παναχαϊκή - ποδόσφαιρο, Απόλλων - μπάσκετ, ΕΑΠ - βόλεΪ), ο ΝΟΠ παρήγαγε μεγάλα ταλέντα, έχοντας αυτή τη στιγμή 16 παίκτες του να παίζουν σε μεγάλες ομάδες της Α1 και του εξωτερικού και καμποσους ακόμα (στη φετινή ομάδα του) στα εθνικά συγκροτήματα...

Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μονόλογο για τον ΝΟ Χανίων, που είχε τον έλεγχο από το ξεκίνημα. Πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ σε διάστημα δύο λεπτών, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 2-1, αλλά έμειναν «άσφαιροι» για 12 λεπτά για να ακολουθήσει σερί 7-0 από την κρητική ομάδα (σκορ 9-1), που έβαλε τις βάσεις για μια άνετη επικράτηση. Μάλιστα, η διαφορά ανέβηκε και στα 10 γκολ (18-8), τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Ράτζκο με 4 γκολ και ο Μαζοκοπάκης με 3 γκολ ήταν οι πρώτοι σκόρερ των νικητών, ενώ από τους πατρινούς σκόραρε τέσσερις φορές ο Λαμπάτος.

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ 19-10

Οκτάλεπτα: 5-1, 5-2, 5-5, 4-2

Διαιτητές: Νίκος Μπουδραμής, Γιώργος Κραβαρίτης

Αλυτάρχης: Μιχάλης Σπαγουλάκης