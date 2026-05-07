Ο Δήμος Πατρέων στο ITS European Congress 2026 στην Κωνσταντινούπολη

"Ο Δήμος Πατρέων συμμετείχε στο ITS European Congress 2026 στην Κωνσταντινούπολη, από τις 27 έως τις 29 Απρίλη, μία ευρωπαϊκή διοργάνωση για τον τομέα των μεταφορών και του στρατηγικού σχεδιασμού πόλεων, με τη συμμετοχή άνω των 3.000 συνέδρων, περισσότερων από 140 εκθετών και εκατοντάδων ομιλητών από όλη την Ευρώπη και διεθνώς", αναφέρει σε ανακοίνωσή του και συνεχίζει:

"Εκπροσωπώντας το Δήμο Πατρέων βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη η Αντιδήμαρχος Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου και ο Ειδικός Συνεργάτης του Δημάρχου Σπύρος Κρότσης, οι οποίοι συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου πόλεων και περιφερειών, σε θεματικές συζητήσεις, καθώς και στις κεντρικές εργασίες της διοργάνωσης.

Στην παρέμβαση του Δήμου Πατρέων παρουσιάστηκαν οι θέσεις της πόλης για έναν σύγχρονο, ασφαλή σιδηρόδρομο χωρίς νέους αστικούς φραγμούς, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις που προωθούνται σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για απελευθέρωση του δημόσιου χώρου.

Αναδείχθηκε το ζήτημα της υπόγειας διέλευσης του σιδηροδρόμου που δεν αποτελεί ένα τοπικό τεχνικό θέμα, αλλά κρίσιμο ζήτημα που αφορά άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων, τον αστικό ιστό, τους ελεύθερους χώρους και το περιβάλλον.

Η επιφανειακή διέλευση μέσα από πυκνοκατοικημένες περιοχές, με νέους φραγμούς και διαχωρισμούς, αποτελεί επιλογή ξεπερασμένη, ξένη προς τις ανάγκες της κοινωνίας αλλά και από κάθε σύγχρονη αντίληψη πολεοδομικού σχεδιασμού.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και αποφασιστικότητα, να δίνουμε τη μάχη ώστε η πόλη να αποκτήσει τη λύση που της αξίζει: σιδηρόδρομο σύγχρονο, ασφαλή, λειτουργικό και συμβατό με τις ανάγκες των κατοίκων της και όχι εις βάρος τους".