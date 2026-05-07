Πάτρα: Από καλοκαίρι… χειμώνα οι αντιδρομήσεις- «Παλεύουμε για να προλάβουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου»

Για χρόνια, η κυκλοφορία στο κέντρο της Πάτρας ήταν ένα παζλ, για τους κατοίκους και δη οι αντιδρομήσεις. Τώρα, κάτι δείχνει να κινείται αν και ο ορίζοντας των αντιδρομήσεων έχει πλέον πάρει παράταση πολλών μηνών, καθώς από καλοκαίρι οδεύουμε στον χειμώνα.

«Παλεύουμε για να προλάβουμε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Σε καμία περίπτωση δεν προλαβαίνουμε τον Αύγουστο», λέει στο thebest.gr η Αντιδήμαρχος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού Αναστασία Τογιοπούλου.

Την ερχόμενη Τρίτη, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων καλείται να εγκρίνει τα τεύχη δημοπράτησης, δηλαδή το βήμα που ουσιαστικά ανοίγει επίσημα τον δρόμο για τον διαγωνισμό ανάθεσης του έργου. Το πακέτο περιλαμβάνει φωτεινούς σηματοδότες, σήμανση ΚΟΚ, συντήρηση παλαιών σηματοδοτών και τεχνικά έργα στις συμβολές. Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή, για να λειτουργήσει η ανεστραμμένη κυκλοφορία.

Η συνολική μελέτη θα παραδοθεί στον ανάδοχο ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης, ώστε να γνωρίζει εξαρχής το πλήρες εύρος των εργασιών που καλείται να υλοποιήσει.

«Μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη, προχωρήσαμε στην ετοιμασία των τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών, για την τοποθέτηση των σημάτων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που πρέπει να μπουν στις διασταυρώσεις για να ρυθμίζουν την αντιδρομημένη κυκλοφορία, για τη συντήρηση των παλαιών φωτεινών σηματοδοτών -δηλαδή αυτών που είχαν τοποθετηθεί κατά το παρελθόν- προκειμένου να είναι λειτουργικοί, αλλά και για τεχνικά έργα που θα απαιτηθούν στις συμβολές των οδών, προκειμένου να είναι λειτουργική η κυκλοφορία από την αντίθετη κατεύθυνση απ' ό,τι σήμερα. Πρόκειται για μια μελέτη του διαγωνισμού, που θα τη λάβει ο εργολάβος του έργου. Θα έρθει για συζήτηση στη Δημοτική Επιτροπή της προσεχούς Τρίτης η αποδοχή των τευχών δημοπράτησης, και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στη διαγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση του έργου», αναφέρει η κ. Τογιοπούλου.