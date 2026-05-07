Με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας το 7ο «Spyros Avramis» Beach Soccer International Cup

Το Α.Π.Σ Νάπολη Πατρών διοργανώνει το 7th International Beach Soccer Cup “Spyros Avramis”, τουρνουά ποδοσφαίρου άμμου, στη μνήμη του ιδρυτή της ομάδας και αθλητή της Εθνικής ομάδας Σπύρου Αβράμη.

ΗΠεριφέρεια Δυτικής Ελλάδας υποστηρικτής στο 7ο Διεθνές Τουρνουά Ποδοσφαίρου Άμμου «Σπύρος Αβράμης»

Το τουρνουά θα πραγματοποιηθεί στις 08, 09 και 10 Μαΐου 2026 στην Πάτρα, στο γήπεδο άμμου «Σπύρος Αβράμης» (πίσω από το κολυμβητήριο Α. Πεπανός), με τη συμμετοχή της Π.Δ.Ε.

Στη διοργάνωση θα συμμετάσχουν αθλητές και ομάδες beach soccer και θα παρευρεθούν ευρωπαϊκές ομάδες, όπως: Marseille Beach Team (Πρωταθλήτρια Γαλλίας), Νάπολη Πατρών (5η θέση στην παγκόσμια κατάταξη, φιναλίστ τελικού Ευρώπης), Πάφος (Πρωταθλήτρια Κύπρου), Αστέρας Λεοντίου, KP Lodz (Πρωταθλήτρια Πολωνίας) και As Etaples (Δευτεραθλήτρια Γαλλίας).

Το 7ο Spyros Avramis Beach Soccer International Cup επιστρέφει στην Πάτρα, με τρεις ημέρες συνεχόμενου beach soccer, υψηλή ένταση και δυνατές διεθνείς αναμετρήσεις.

Η Napoli Patron BSC μπαίνει στη διοργάνωση απέναντι σε ομάδες με πραγματική παρουσία στο ευρωπαϊκό και διεθνές beach soccer.

Η @pafos_bsc έρχεται από την Κύπρο, έχοντας συμμετοχές σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις όπως το World Winners Cup, ενώ έχει παρουσιαστεί και ως φιναλίστ στο Genova Beach Soccer Cup.

Η @bsc_termy_poddebice ταξιδεύει από την Πολωνία, με συμμετοχές σε διοργανώσεις υψηλού επιπέδου, όπως η πολωνική λίγκα beach soccer.

Ο @asteras_leontiou συμμετέχει για πρώτη φορά στη διοργάνωση, φέρνοντας νέο ενδιαφέρον και διάθεση να ανταγωνιστεί σε διεθνές επίπεδο.

Πρόγραμμα Αγώνων

08 Μαΐου — 18:00 / 19:30

09 Μαΐου — 11:00 / 12:30 / 18:00 / 19:30

10 Μαΐου — 17:30 Μικρός Τελικός / 19:00 Μεγάλος Τελικός

Γήπεδο Άμμου “Σπύρος Αβράμης”

