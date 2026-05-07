Δήμος Πατρέων: Ξεκίνησε ο καθαρισμός στις παραλίες

Η αρχή έγινε χθες από το Ρίο
"Εργαζόμενοι του Δήμου, με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό, ξεκίνησαν τον καθαρισμό στις παραλίες", αναφέρει με ανακοίνωσή του ο Δήμος και συνεχίζει:
"Η αρχή έγινε χθες από το Ρίο, συνεχίζεται σήμερα στο Ακταίο και θα προχωρήσει σε όλες τις παραλίες εντός των ορίων του Δήμου, που προσελκύουν, κάθε χρόνο, τους λουόμενους.
Ταυτόχρονα καταγράφονται οι όποιες ελλείψεις σε εξοπλισμό (αποδυτήρια, ομπρέλες, παγκάκια κλπ), ώστε από την προσεχή εβδομάδα να ξεκινήσει και η τοποθέτησή του.
Ο Δήμος θα παραδώσει και φέτος, πριν την έναρξη της θερινής κολυμβητικής περιόδου, τις παραλίες του στους δημότες και στους επισκέπτες, για να τις απολαύσουν όπως τους αξίζει".
