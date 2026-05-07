Πύργος: Στο νοσοκομείο με εισαγγελική εντολή 17χρονος μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Στο Νοσοκομείο Πύργου μεταφέρθηκε και φιλοξενείται προσωρινά ένας 17χρονος από την περιοχή των Λεχαινών, κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης, μετά από καταγγελία που αφορά περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αρμόδιες Αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση του ανήλικου από το οικογενειακό του περιβάλλον, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του.

Ο 17χρονος παραμένει στον χώρο του Νοσηλευτικού Ιδρύματος υπό φύλαξη, μέχρι να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κατά το οποίο ο ανήλικος οδηγείται στο Νοσοκομείο Πύργου για φιλοξενία, έπειτα από ένταση στο οικογενειακό του περιβάλλον.

Φέρεται να έχουν προηγηθεί επεισόδια λεκτικής βίας και έντονων πιέσεων προς τον 17χρονο, σχετικά με ζητήματα που αφορούν την προσωπική του ζωή και επιλογές με τις οποίες ο ίδιος δεν συμφωνεί.

