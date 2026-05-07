Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οδύνη στην κηδεία του 21χρονου – «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν», φώναζαν στους αστυνομικούς

Ξέσπασμα οργής των συγγενών
Σε κλίμα οδύνης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 21χρονο που έπεσε θύμα δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου από τον 54χρονο πατέρα του φίλου του.
Η δολοφονία στην Αμμουδάρα έχει συγκλονίσει το Ηράκλειο με την οικογένεια του 21χρονου να έχει βυθιστεί στο πένθος.
Στον Χώνο του Ηρακλείου όπου γίνεται η κηδεία του 21χρονου υπάρχουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις κάτι που δεν άρεσε στους συγγενείς του άτυχου νέου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, συγγενείς τουεπιτέθηκαν στους αστυνομικούς ζητώντας τους να φύγουν από τον Χώνο. Οι συγγενείς του αδικοχαμένου νεαρού καταφέρθηκαν λεκτικά κατά των αστυνομικών, λέγοντάς τους πως όσο ο 21χρονος ζητούσε βοήθεια για να προστατευτεί από τον 54χρονο, εκείνοι δεν βρέθηκαν έκαναν τίποτα. «Ήρθατε τώρα που τον σκότωσαν» φώναζαν.
Οι αστυνομικοί απομακρύνθηκαν από την εκκλησία, όμως ο πατέρας του 21χρονου, κατά την άφιξη της σορού του γιου του στην εκκλησία απευθύνθηκε στους αστυνομικούς λέγοντάς τους «Από το χωριό να φύγετε».
Η οικογένεια του νεαρού έχει απευθύνει ιδιαίτερη έκκληση όλοι να φορούν λευκά ρούχα, αποφεύγοντας το μαύρο. «Όχι μαύρα για τον άγγελό μας», αναφέρουν χαρακτηριστικά, θέλοντας ο αποχαιρετισμός να έχει τον τόνο που οι ίδιοι επιθυμούν για τον 21χρονο.
(ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISS
