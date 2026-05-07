Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρός 62χρονος στην ΕΟ Νεοχωρίου – Λούρου

Ένας 62χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στην ΕΟ Νεοχωρίου – Λούρου, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δίπλα του φέρεται να βρέθηκε καραμπίνα, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

