Πάτρα: Μπήκαν σε μαγαζί με ρούχα όχι για να αγοράσουν, αλλά για να κλέψουν

Συνελήφθησαν, στις 06-05-2026 το απόγευμα στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, δύο ημεδαπές

γυναίκες (η μία ανήλικη), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενες εισήλθαν σε κατάστημα εμπορίας ενδυμάτων ως πελάτισσες και αφαίρεσαν από τις προθήκες είδη ένδυσης,

χωρίς να καταβάλουν το αντίτιμο. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτές από τους υπευθύνους του καταστήματος και ακινητοποιήθηκαν κατά την έξοδό τους.

Τα αφαιρεθέντα ενδύματα βρέθηκαν στην κατοχή τους, κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στον υπεύθυνο της επιχείρησης.