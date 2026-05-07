Λάκης Γαβαλάς: «Οφείλω εγώ συγγνώμη στον Gio Kay; Είναι αγενής αν το είπε»

Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και στον Αλέξανδρο Ρούτα για το νέο κύκλο του GNTM, τις αλλαγές στην κριτική επιτροπή, αλλά και τα σχόλια γύρω από τις σχέσεις του με τον Έντι Γαβριηλίδη και τον Gio Kay.

Αρχικά, ο Λάκης Γαβαλάς αποκάλυψε πως τα γυρίσματα του GNTM ξεκινούν στις 15 Μαΐου. «Νιώθω ότι πρέπει να ανακτήσω δυνάμεις γιατί είναι σκληρά τα γυρίσματα, είναι πολλή η ώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για τα πρόσωπα της νέας κριτικής επιτροπής και το ενδεχόμενο συμμετοχής της Μπέττυς Μαγγίρα, είπε: «Τα ξέρω αλλά δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν θέλω να λέω πράγματα τα οποία, αν δεν έχει βγει δελτίο Τύπου…»

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως θα υπάρξει αλλαγή μετά την αποχώρηση του Έντι Γαβριηλίδη από το ριάλιτι μόδας. «Ναι, έτσι έμαθα κι εγώ. Οπότε ναι, θα υπάρξει αλλαγή. Βέβαια, η θέση έμεινε κενή», σχολίασε. Σε ερώτηση για όσα ανέφερε ο Έντι Γαβριηλίδης περί όχι και τόσο καλών σχέσεων μεταξύ τους, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Αυτό μπορεί να το λέει ο καθένας, ό,τι θέλει. Ο κόσμος ξέρει πάρα πολύ καλά κι όλη η παραγωγή. Εγώ δεν κάνω προβλήματα με κανέναν».

Τέλος, όταν κλήθηκε να σχολιάσει τον Gio Kay και την αναφορά περί συγγνώμης, ο ίδιος εμφανίστηκε ενοχλημένος. «Αν είπε κάτι τέτοιο, είναι αγενής. Γιατί εγώ δεν μίλησα καθόλου γι’ αυτόν, ίσα ίσα που έκανα και το αστείο που έκανες στην αρχή, και όλα αυτά. Να πω κακό; Και για ποιο λόγο να πω; Τι είμαι εγώ; Δηλαδή, θα κάναμε κανένα σχήμα μαζί, είτε πολιτικό είτε τραγουδιστικό, και θα με πείραζε; Δεν με ενδιαφέρουνε τέτοια πράγματα εμένανε… Ειδικά άτομα που δεν με ξέρουν καλά, δεν εξετάζω αν είπε κάτι για μένα κακό», κατέληξε.