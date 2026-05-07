Πάτρα: Μετά από μέρες διαρροής στο Γλαύκο η ΔΕΥΑΠ κατάφερε σήμερα να την σταματήσει- Μετρήσεις για το εύρος της μόλυνσης της θάλασσας

Μετά από μέρες διαρροής λυμμάτων στη θάλασσα λόγω βλάβης σε αγωγό η ΔΕΥΑΠ ανακοίνωσε σήμερα ότι τη σταμάτησε.

Όπως αναφέρει, "συνεχίζονται οι εργασίες μέσα στην κοίτη του Γλαύκου για την επισκευή του αγωγού αποχέτευσης και πλέον δεν υπάρχει πια διαρροή λυμάτων".

Όπως τονίζει "η διαρροή ήταν μικρή και δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα". Επιπρόσθετα αναφέρει ότι "θα προχωρήσει σε μελέτη για να κατασκευάσει νέο εφεδρικό αγωγό" ενώ "το επόμενο διάστημα, η ΔΕΥΑΠ θα προχωρήσει σε μετρήσεις και αναλύσεις του θαλασσινού νερού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας".

Αναλυτικά η ανακοίνωση έχει ως εξής:

"Η ΔΕΥΑΠ, από τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 το πρωί, και αφού κρίθηκε ότι η ροή του ποταμού Γλαύκου φτάσει σε τέτοια επίπεδα όπου μπορούν να γίνουν εργασίες και να μπουν με ασφάλεια μέσα στην κοίτη του Γλαύκου ποταμού οι εργαζόμενοι, τα χωματουργικά, τα φορτηγά και άλλα μηχανήματα, ξεκίνησε τις εργασίες με στόχο την επισκευή της βλάβης στον αγωγό αποχέτευσης.

Έγιναν εργασίες για την είσοδο στην κοίτη και στη συνέχεια εργασίες για να διευθετηθεί η ροή των υδάτων προς τη μια πλευρά, ώστε να μπορέσουν τα μηχανήματα να περάσουν από την άλλη και να φτάσουν μέχρι το σημείο της βλάβης, στο ύψος της οδού Μελεάγρου (σε μήκος 800 μέτρων από την Ακτή Δυμαίων).

Την Τετάρτη το μεσημέρι έφτασαν τα μηχανήματα στο ύψος της βλάβης. Αποκάλυψαν τον αγωγό και διαπιστώθηκε μικρής έκτασης βλάβη - σπάσιμο του αγωγού, που προκλήθηκε από τα φερτά υλικά του ποταμιού που χτυπούσαν πάνω του. Η διαρροή ήταν μικρή και δεν έχει καμία σχέση με όσα αναφέρθηκαν σε πρόσφατα δημοσιεύματα. Η ποσότητα που αναφέρθηκε εσφαλμένα στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, για διαρροή 1.500 κυβικών μέτρων την ώρα από τον αγωγό, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η συγκεκριμένη ποσότητα αποτελεί την μέση ημερήσια παροχή επεξεργασίας όγκου λυμάτων όλου του βιολογικού καθαρισμού.

Με τις παρεμβάσεις που έγιναν στον αγωγό από χθες, μεσημέρι Τετάρτης, έπαψε η διαρροή λυμάτων. Τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν εργασίες καθαρισμού του αγωγού και κλεισίματός του – ολοκλήρωσης του έργου.

Η ΔΕΥΑΠ παράλληλα, θα προχωρήσει σε μελέτη για να κατασκευάσει νέο εφεδρικό αγωγό, έτσι ώστε να υπάρχει εναλλακτική λύση σε περίπτωση που κάποια στιγμή στο μέλλον ξανασυμβεί κάτι τέτοιο στο συγκεκριμένο σημείο, πράγμα που δεν είχε προβλεφθεί όταν κατασκευάστηκε το έργο το 1992 από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Το επόμενο διάστημα, η ΔΕΥΑΠ θα προχωρήσει σε μετρήσεις και αναλύσεις του θαλασσινού νερού, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας (Ιατρικό Τμήμα, εργαστήριο υγιεινής, επιδημιολογίας και ποιότητας ζωής), με το οποίο έχει πολυετή συνεργασία και ελέγχει σταθερά την ποιότητα του θαλασσινού νερού".