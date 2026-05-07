Ασπρόπυργος: Σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα παιδί 12 ετών στον Ασπρόπυργο όταν ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι τον παρέσυρε αυτοκίνητο.

Το τροχαίο στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην οδό Θρασυβούλου με θύμα ένα παιδί που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, καθώς ο 12χρονος είχε βαριά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.