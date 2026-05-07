Ασπρόπυργος: Σε σοβαρή κατάσταση 12χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ οδηγούσε πατίνι

Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή
Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ένα παιδί 12 ετών στον Ασπρόπυργο όταν ενώ οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι τον παρέσυρε αυτοκίνητο.
Το τροχαίο στον Ασπρόπυργο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί στην οδό Θρασυβούλου με θύμα ένα παιδί που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι.
Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, καθώς ο 12χρονος είχε βαριά τραύματα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.
Κως: Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο ήταν «κρατημένες» με πετσέτες
Πάτρα: 50χρονος κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ- Νοσηλεύεται διασωληνωμένος
Πάτρα: Γιατί μειώνεται η κατανάλωση αλκοόλ στα μαγαζιά και η «σημαία με σημαία» καλοκαιρινή σεζόν
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr