Κυριάκος Μητσοτάκης: Tι προτείνει για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Είχα την ευκαιρία να επανεπιβεβαιώσω τη μεγάλη αναταραχή και ανησυχία που συνδέεται με τον πόλεμο που δεν έχει ολοκληρωθεί στο Ιράν, με σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια οικονομία. Αυτά τα οποία συζητούμε είναι πολύ σημαντικά, πρέπει να συναντιούνται με τις προσδοκίες, με τις φοβίες, τα προβλήματα των πολιτών. Πρώτο πρόβλημα είναι αυτό της παρατεταμένης ακρίβειας και περιμένουν από την κυβέρνησή μας συγκεκριμένα μέτρα», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην ΚΟ της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη συγκυρία, αποφεύγοντας μίζερη εσωστρέφεια». Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι «είμαστε 7 χρόνια κυβέρνηση και σήμερα η ΝΔ καταγράφει ποσοστά υπεδιπλάσια του δεύτερου κόμματος» και «παραμένουμε η μόνη δύναμη σιγουριάς, ασφάλειας και προοπτικής που θέλει να κρατήσει την πατρίδα σε τροχιά προόδου και σε μια τρίτη τετραετία, κυρίως γιατί η ΝΔ έχει πολλά να κάνει για την Ελλάδα του 2030».

«Βασική αλλά όχι κύρια, όχι μοναδική αιχμή αυτής της προσπάθειας είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Επίσημα ξεκινάει σήμερα. Εισηγητής στην αρμόδια επιτροπή θα είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα παρουσιάσει έναν πυρήνα 30 αλλαγών», συνέχισε ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνοντας πως αυτός ο κατάλογος δεν έχει εξαντληθεί πλήρως.

«Η συνταγματική πρόβλεψη ότι κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Ώστε ποτέ κανείς ξανά να μην πειραματιστεί με τις τύχες τις δικές μας και των παιδιών μας. Συνταγματική πρόβλεψη ότι το κράτος δεν μπορεί πλέον να επιβάλλει αναδρομικά φόρους. Προτείνουμε η προσιτή στέγη να καταγραφεί ως συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Στο δημόσιο να επανακαθοριστεί η έννοια της μονιμότητας με συνταγματική καθιέρωση της καθολικής αξιολόγησης. Πρέπει επιτέλους να αναθεωρήσουμε ξανά το άρθρο 86. Μόνο η ΝΔ είναι αυτή η οποία τολμά τώρα να το κάνει πράξη. Τρόπος επιλογής της δικαιοσύνης, όχι από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά από την επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της βουλής. Τολμηρά επίσης όσα προβλέπουμε για την ανανέωση του πολιτικού συστήματος. Ξέρω ότι η έγνοια σας και η δική μου είναι πως θα ενισχύσουμε τον ρόλο του βουλευτή και θα θέσουμε κανόνες για τη λειτουργία των κομμάτων. Ξεχωριστή αξία έχει η συνταγματική κατοχύρωση της ελληνικής γλώσσας και σημαίας ως σύμβολα ενότητας του έθνους και του ελληνικού πολιτισμού. Μία μόνη θητεία, 6ετή, για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η αλλαγή του ορίου του εκλέγεσθαι από τα 25 στα 21, η επέκταση της επιστολικής ψήφου για όλους και όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Ρυθμίσεις όπως η ρητή κατοχύρωση της δυνατότητας ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων. Τοποθετήσεις που εξ αρχής απορρίπτουν τη συναίνεση στην προτείνουσα Βουλή βρίσκονται εκτός του πνεύματος του Συντάγματος. Ακόμα πρέπει να συζητήσουμε σοβαρά τον τρόπο αλλαγής των επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών με την εισήγηση ενός συμβουλίου εμπειρογνωμόνων. Μας άφησε δυσάρεστη γεύση αυτό που έγινε τις τελευταίες ημέρες όταν το ΠΑΣΟΚ υπαναχώρησε από μία επί της αρχής συμφωνία ενώ την ίδια ώρα μιλούσε με την ελάσσονα αντιπολίτευση κοροϊδεύοντας και τις δύο πλευρές», ανέφερε μεταξύ άλλων.