Και greek couture στο Met Gala, ποιες προτίμησαν Celia Kritharioti και Di Petsa

Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στο θεαματικό Met Gala 2026 από δυο επιφανείς δημιουργούς που ντύνουν διεθνείς celebrities.

Πλάι στις διασημότερες ετικέτες, όπως Chanεl, Dior, Saint Laurent κ.α. υπήρξαν εντυπωσιακές παρουσίες με outfits από Ελληνες σχεδιαστές

Καταρχήν, η Celia Kritharioti κορυφαία πρέσβειρα της super glam ελληνικής couture στο εξωτερικό, υπέγραψε το ολόχρυσο look της Ciara. H δημοφιλής τραγουδοποιός και performer, που φημίζεται για το sexy style και την απίστευτη ενέργειά της στη σκηνή, εμφανίστηκε με έμπνευση την αρχαία Αίγυπτο. Μάλιστα το ντύσιμό της συνδυάστηκε με αυτό του ποδοσφαιριστή συζύγου της. Το maxi dress της ήταν ολοκέντητο βασισμένο στο μύθο της βασίλισσας Νεφερτίτης. Ακολουθούσε της καμπύλες του σώματος ενώ τα πετράδια άστραφταν σε κάθε κίνηση. Τα ογκώδη αξεσουάρ στο κεφάλι και το λαιμό απογείωσαν την όλη εικόνα.