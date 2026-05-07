Και greek couture στο Met Gala, ποιες προτίμησαν Celia Kritharioti και Di Petsa

Αριστοτεχνικές τεχνικές και μοναδικό design με λάμψη και ειδική εφαρμογή στο σώμα
Η χώρα μας εκπροσωπήθηκε στο θεαματικό Met Gala 2026 από δυο επιφανείς δημιουργούς που ντύνουν διεθνείς celebrities.
Πλάι στις διασημότερες ετικέτες, όπως Chanεl, Dior, Saint Laurent κ.α. υπήρξαν εντυπωσιακές παρουσίες με outfits από Ελληνες σχεδιαστές
Καταρχήν, η Celia Kritharioti κορυφαία πρέσβειρα της super glam ελληνικής couture στο εξωτερικό, υπέγραψε το ολόχρυσο look της Ciara. H δημοφιλής τραγουδοποιός και performer, που φημίζεται για το sexy style και την απίστευτη ενέργειά της στη σκηνή, εμφανίστηκε με έμπνευση την αρχαία Αίγυπτο. Μάλιστα το ντύσιμό της συνδυάστηκε με αυτό του ποδοσφαιριστή συζύγου της. Το maxi dress της ήταν ολοκέντητο βασισμένο στο μύθο της βασίλισσας Νεφερτίτης. Ακολουθούσε της καμπύλες του σώματος ενώ τα πετράδια άστραφταν σε κάθε κίνηση. Τα ογκώδη αξεσουάρ στο κεφάλι και το λαιμό απογείωσαν την όλη εικόνα.
Είχαμε όμως και δυο κυρίες με αισθησιακά φορέματα Di Petsa. Η Δήμητρα Πέτσα που αναδείχθηκε στη λονδρέζικη fashion σκηνή έχει ντύσει ντίβες όπως τις Μέγκαν Φοξ και Παλόμα Ελσεσερ. Ειδικεύεται στο wet concept δηλαδή σε κομμάτια που κολλούν στο κορμί σαν να είναι βρεγμένα. Γενικότερα όμως υπογραμμίζει τη γυναικεία φιγούρα με υπερηφάνεια στη λογική του «δεύτερου δέρματος» και στο πνεύμα της γυναικείας ενδυνάμωσης.
Εντυσε την 36χρονη καλλονή και μοντέλο Λόρα Χάριερ με την εκπληκτική σιλουέτα και το εξωτικό πρόσωπο αλλά και την 38χρονη plus size super model, παραγωγό και συμπαρουσιάστρια του event Ασλει Γκράχαμ. Η πρώτη ήταν από τις πιο αποκαλυπτικές της εκδήλωσης με ημιδιάφανο φόρεμα σε nude τόνο με κρυστάλλινες λεπτομέρειες. Η δεύτερη επένδυσε στη λιτότητα σε αρχαικό ύφος. Το φόρεμά της ήταν ημιδιάφανο, με πρωτότυπες πτυχές.^
