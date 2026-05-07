Κως: Γερμανός τουρίστας κέρδισε αποζημίωση γιατί οι ξαπλώστρες σε ξενοδοχείο ήταν «κρατημένες» με πετσέτες

Ξυπνούσε από τις 6 και δεν έβρισκε καμία
Στα δικαστήρια έφτασε ένας Γερμανός τουρίστας απηυδισμένος για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα σε πισίνα ξενοδοχείου στην Κω αν και καθημερινά ξυπνούσε από τις 6 το πρωί.
Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα ο τουρίστας πέτυχε να κερδίσει αποζημίωση 900 ευρώ για την πρακτική οι ξαπλώστρες να είναι «κρατημένες» με πετσέτες από άλλους ενοίκους του ξενοδοχείου.
Η μήνυση σε βάρος του tour operator υποβλήθηκε μετά από όσα βίωσε ο αγνώστων στοιχείων Γερμανός το 2024 σε ξενοδοχείο στην Κω. Όπως ανάφερε στη μήνυσή του, περνούσε 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρει μια ξαπλώστρα, παρά το γεγονός ότι ξυπνούσε στις 6:00. Λόγω, όμως, του άτυπου συστήματος κρατήσεων, οι ξαπλώστρες καθίσταντο άχρηστες.
Την απόφαση υπέρ του Γερμανού τουρίστα έλαβαν δικαστές σε περιφερειακό δικαστήριο στο Ανόβερο που αποφάσισαν ότι η τετραμελής οικογένεια δικαιούται μεγαλύτερη επιστροφή χρημάτων για το οργανωμένο ταξίδι τους, καθώς ήταν «ελαττωματικό».
Σύμφωνα με το BBC ο άνδρας είχε αρχικά πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει με τη σύζυγό και τα δύο παιδιά τους στο οργανωμένο ταξίδι στην Κω.
Καταθέτοντας στο δικαστήριο, ο μηνυτής είπε ότι ο ταξιδιωτικός πράκτοράς δεν κατάφερε επιβάλει την απαγόρευση για «κράτηση» με πετσέτες και δεν αντιμετώπισε τους επισκέπτες που εφάρμοζαν αυτή την πρακτική.
Πρόσθεσε ότι ακόμη και όταν η οικογένειά του ξυπνούσε στις 06:00, οι ξαπλώστρες δεν ήταν διαθέσιμες και τα παιδιά του αναγκάζονταν να ξαπλώνουν στο πάτωμα.
Αν και ο ταξιδιωτικός πράκτορας είχε αρχικά καταβάλει επιστροφή χρημάτων 350 ευρώ, οι δικαστές στο Ανόβερο αποφάσισαν ότι η οικογένεια δικαιούται επιστροφή χρημάτων 986,70 ευρώ. Στο σκεπτικό τους ανέφεραν ότι παρόλο που η ταξιδιωτική εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν μπορούσε να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα ανά πάσα στιγμή, ο πράκτορας είχε την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι υπήρχε μια οργανωτική δομή που θα εγγυόταν μια «λογική» αναλογία ξαπλώστρων προς επισκέπτες.
πηγή protothema.gr
