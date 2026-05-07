Μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται τόσο ραγδαία που φαίνεται από το διάστημα

Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με τόσο ανησυχητικό ρυθμό που είναι ορατό ακόμη και από το διάστημα.

Εικόνες από ένα ισχυρό ραντάρ της NASA αποκαλύπτουν ρυθμούς καθίζησης που ξεπερνούν τα 1,3 εκατοστά το μήνα — καθιστώντας την πόλη μία από τις πρωτεύουσες του πλανήτη που βυθίζονται με ταχύτερους ρυθμούς.

Η μεγάλη αυτή μητρόπολη, που είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, εκτείνεται πάνω από μια λίμνη μεγάλου υψομέτρου και βρίσκεται πάνω από έναν αρχαίο υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος παρέχει περίπου το 60% του πόσιμου νερού για τους 22 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης.

Με την πάροδο των ετών, αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποστεί τόσο υπερβολική άντληση που έχει προκαλέσει καθίζηση του εδάφους πάνω από αυτόν, όπως αναφέρει το CNN. Η υπερβολική άντληση έχει επίσης συμβάλει σε μια χρόνια κρίση νερού που έχει αφήσει την Πόλη του Μεξικού να αντιμετωπίζει μια πιθανή «ημέρα μηδέν», όπου οι βρύσες θα στερέψουν.

Η ταχεία καθίζηση της πόλης έχει επιδεινωθεί από την αμείωτη αστική ανάπτυξη, με τις νέες υποδομές να προσθέτουν επιπλέον βάρος πάνω στο πλούσιο σε άργιλο έδαφος.

Η καθίζηση της Πόλης του Μεξικού καταγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920 και, από τότε, οι κάτοικοι βιώνουν τις συνέπειές της, με ρωγμές στους δρόμους, κτίρια που έχουν γείρει και ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Νέες εικόνες από τον δορυφόρο NISAR, ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας, αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.

Ο NISAR σχεδιάστηκε για να χαρτογραφεί μερικές από τις πιο σύνθετες διεργασίες του πλανήτη και είναι σε θέση να ανιχνεύει ελάχιστες κινήσεις, όπως η καθίζηση του εδάφους. Σύμφωνα με τη NASA, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα ραντάρ που έχουν εκτοξευθεί ποτέ στο διάστημα.