Μια από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου βυθίζεται τόσο ραγδαία που φαίνεται από το διάστημα

Η ταχεία καθίζηση της Πόλης του Μεξικού έχει επιδεινωθεί από την αστική ανάπτυξη που διαρκώς μεγαλώνει, με τις νέες υποδομές να προσθέτουν επιπλέον βάρος πάνω στο πλούσιο σε άργιλο έδαφός της
Η Πόλη του Μεξικού βυθίζεται με τόσο ανησυχητικό ρυθμό που είναι ορατό ακόμη και από το διάστημα.
Εικόνες από ένα ισχυρό ραντάρ της NASA αποκαλύπτουν ρυθμούς καθίζησης που ξεπερνούν τα 1,3 εκατοστά το μήνα — καθιστώντας την πόλη μία από τις πρωτεύουσες του πλανήτη που βυθίζονται με ταχύτερους ρυθμούς.
Η μεγάλη αυτή μητρόπολη, που είναι επίσης μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, εκτείνεται πάνω από μια λίμνη μεγάλου υψομέτρου και βρίσκεται πάνω από έναν αρχαίο υδροφόρο ορίζοντα, ο οποίος παρέχει περίπου το 60% του πόσιμου νερού για τους 22 εκατομμύρια κατοίκους της πόλης.
Με την πάροδο των ετών, αυτός ο υδροφόρος ορίζοντας έχει υποστεί τόσο υπερβολική άντληση που έχει προκαλέσει καθίζηση του εδάφους πάνω από αυτόν, όπως αναφέρει το CNN. Η υπερβολική άντληση έχει επίσης συμβάλει σε μια χρόνια κρίση νερού που έχει αφήσει την Πόλη του Μεξικού να αντιμετωπίζει μια πιθανή «ημέρα μηδέν», όπου οι βρύσες θα στερέψουν.
Η ταχεία καθίζηση της πόλης έχει επιδεινωθεί από την αμείωτη αστική ανάπτυξη, με τις νέες υποδομές να προσθέτουν επιπλέον βάρος πάνω στο πλούσιο σε άργιλο έδαφος.
Η καθίζηση της Πόλης του Μεξικού καταγράφηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του 1920 και, από τότε, οι κάτοικοι βιώνουν τις συνέπειές της, με ρωγμές στους δρόμους, κτίρια που έχουν γείρει και ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο.
Νέες εικόνες από τον δορυφόρο NISAR, ένα πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ της NASA και του Ινδικού Οργανισμού Διαστημικής Έρευνας, αποκαλύπτουν την έκταση του προβλήματος με εντυπωσιακή λεπτομέρεια.
Ο NISAR σχεδιάστηκε για να χαρτογραφεί μερικές από τις πιο σύνθετες διεργασίες του πλανήτη και είναι σε θέση να ανιχνεύει ελάχιστες κινήσεις, όπως η καθίζηση του εδάφους. Σύμφωνα με τη NASA, αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά συστήματα ραντάρ που έχουν εκτοξευθεί ποτέ στο διάστημα.
NASA/JPL-CALTECH/DAVID BEKAERT
Μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου στην Πόλη του Μεξικού, το NISAR χαρτογράφησε τις μετακινήσεις του εδάφους κάτω από την πόλη. Τα ευρήματά του αποκαλύπτουν ότι τμήματα της πόλης βυθίζονται με ρυθμό περίπου 2 εκατοστών το μήνα — δηλαδή πάνω από 24 εκατοστά κάθε χρόνο.
Στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο συγκαταλέγεται το Διεθνές Αεροδρόμιο Benito Juarez, το κύριο αεροδρόμιο της πόλης.
Ένα από τα ορόσημα της πόλης αποκαλύπτει τις επιπτώσεις της καθίζησης του εδάφους. Στο εμβληματικό μνημείο «Άγγελος της Ανεξαρτησίας», ύψους 35 μέτρων, που χτίστηκε το 1910 για να τιμήσει την εκατονταετηρίδα της ανεξαρτησίας του Μεξικού,χρειάστηκε να προστεθούν 14 σκαλοπάτια στη βάση του, καθώς το έδαφος από κάτω του βουλιάζει.
«Η Πόλη του Μεξικού είναι μια γνωστή περιοχή με έντονο φαινόμενο καθίζησης, και εικόνες όπως αυτή είναι μόνο η αρχή για το NISAR», δήλωσε ο Ντέιβιντ Μπεκαέρτ, υπεύθυνος έργου στο Φλαμανδικό Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας και μέλος της επιστημονικής ομάδας του NISAR. «Θα δούμε μια πληθώρα νέων ανακαλύψεων από όλο τον κόσμο.»
Ο δορυφόρος είναι επίσης σε θέση να παρακολουθεί άλλες πλανητικές διεργασίες, όπως την ολίσθηση παγετώνων ή την ανάπτυξη καλλιεργειών, καθώς και φυσικές καταστροφές, όπως ηφαιστειακές εκρήξεις.
