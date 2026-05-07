Eurovision 2026: Τι αλλάζει με τις σημαίες - Ποιες απαγορεύεται να μπουν στο στάδιο

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή Eurovision έχει ήδη ξεκινήσει, με τη φετινή διοργάνωση να φιλοξενείται στη Βιέννητης Αυστρίας και να κορυφώνεται στις 16 Μαΐου, στο εντυπωσιακό Wiener Stadthalle.

Καθώς μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία, με τις πρόβες να εντείνονται και το ενδιαφέρον να μεγαλώνει, η Ελλάδα ετοιμάζεται να δώσει το δικό της στίγμα, με τον Ακύλα και το «Ferto».

Σύμφωνα με το news247.gr, η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (European Broadcasting Union) προχωρά σε αλλαγές που αφορούν το κοινό και τους επαγγελματίες που θα βρεθούν στον χώρο διεξαγωγής. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι σημαίες, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του διαγωνισμού, με τη φετινή πολιτική να γίνεται αισθητά πιο αυστηρή για λόγους ασφάλειας.

Νέοι κανόνες για τις σημαίες

Σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες, όλες οι σημαίες που θα εισέρχονται στον χώρο –είτε από θεατές είτε από διαπιστευμένους δημοσιογράφους– θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι κατασκευασμένες από πυρίμαχα υλικά. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας ÖNORM B 3822 και DIN EN 13501-1 δεν είναι απλώς σύσταση, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση.

Μάλιστα, όσοι μεταφέρουν σημαίες θα πρέπει να διαθέτουν και την αντίστοιχη πιστοποίηση, η οποία θα αποδεικνύει ότι τα υλικά πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιούνται κατά την είσοδο στο στάδιο, με τις μη συμμορφούμενες σημαίες να κατάσχονται ή να μην επιτρέπεται η είσοδός τους.

Πώς θα αποκτήσετε εγκεκριμένες σημαίες

Για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία, οι διοργανωτές έχουν προβλέψει τη διάθεση εγκεκριμένων σημαιών μέσω του επίσημου καταστήματος της Eurovision. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τις προμηθεύονται επιτόπου, έξω από το στάδιο, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που καλύπτουν τόσο τις γενικές πρόβες όσο και τις ζωντανές μεταδόσεις.

Τι ισχύει για το περιεχόμενο

Παρά τους περιορισμούς στα υλικά, η EBU ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει λογοκρισία στο περιεχόμενο των σημαιών, αρκεί αυτό να είναι νόμιμο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Αυστρίας. Με άλλα λόγια, οι φίλοι του διαγωνισμού μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα, τηρώντας όμως τα νέα μέτρα ασφαλείας.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η αυστηροποίηση των κανόνων δεν έχει στόχο τον περιορισμό της δημιουργικότητας ή της έκφρασης, αλλά την πρόληψη κινδύνων, ειδικά σε έναν κλειστό χώρο που φιλοξενεί χιλιάδες θεατές.