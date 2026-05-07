Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι- spoiler: Ο Ηλίας ζητά από την Πολυξένη μία δεύτερη ευκαιρία

Τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο
Εξελίξεις έρχονται στο επόμενο επεισόδιο της σειράς του Alpha «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που θα προβληθεί την Πέμπτη 07 Μαΐου στις 23:30.
To σπίτι δίπλα στο ποτάμι: Πέμπτη 7 Μαΐου
Επεισόδιο 54: Η Ασπασία επιστρέφει στο σπίτι έχοντας πλέον στα χέρια της ένα νέο που την αιφνιδιάζει και την πιέζει, προσπαθώντας να το διαχειριστεί μόνη της, ενώ η συζήτηση με τον Σταύρο της δείχνει πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται πια το μέλλον. Η Πολυξένη, εξαντλημένη και συναισθηματικά φορτισμένη, περνά μια δύσκολη νύχτα στο στούντιο, όταν ο Ηλίας εμφανίζεται ζητώντας μια δεύτερη ευκαιρία, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με φόβους και όρια που δεν είναι έτοιμη να παραβιάσει.
Η Μελισσάνθη βρίσκεται στη μέση μιας νέας έντασης, καθώς η Θεώνη της ζητά να παρέμβει για να προστατεύσει τον Άγγελο, αναγκάζοντάς τη να σταθμίσει την αξιοπρέπειά της απέναντι στις συνέπειες μιας δημόσιας σύγκρουσης. Η Ιουλία αρχίζει να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία και πυρετό, με την κατάσταση της υγείας της να επιδεινώνεται και να προκαλεί ανησυχία, καθώς μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Μαγδαληνή, προσπαθώντας να κρατήσει μια ανάλαφρη ατμόσφαιρα ενόψει των γενεθλίων της, ζητά διακριτικά χώρο και ανεξαρτησία, χωρίς να φαντάζεται ότι η μέρα θα εξελιχθεί διαφορετικά απ’ όσο σχεδίαζε.
