Πάτρα: 50χρονος κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ- Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στην περιοχή του ΚΕΤΧ στην Πάτρα, όταν 50χρονος κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ με φίλους του σε σχολικό προαύλιο.

Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ συνάντησε εμπόδιο, καθώς η είσοδος του σχολικού συγκροτήματος ήταν κλειδωμένη. Γιατρός της Κινητής Μονάδας, αντιλαμβανόμενη την επείγουσα κατάσταση, πέρασε την περίφραξη για να προσεγγίσει τον ασθενή, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.

Στο σημείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή, ενώ η Πυροσβεστική άνοιξε την πύλη για την είσοδο του ασθενοφόρου. Ακολούθησε ταχεία διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.