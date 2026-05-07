Πάτρα: 50χρονος κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ- Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Μια δραματική επιχείρηση διάσωσης σημειώθηκε στην περιοχή του ΚΕΤΧ στην Πάτρα, όταν 50χρονος κατέρρευσε ενώ έπαιζε μπάσκετ με φίλους του σε σχολικό προαύλιο.
Η άμεση επέμβαση του ΕΚΑΒ συνάντησε εμπόδιο, καθώς η είσοδος του σχολικού συγκροτήματος ήταν κλειδωμένη. Γιατρός της Κινητής Μονάδας, αντιλαμβανόμενη την επείγουσα κατάσταση, πέρασε την περίφραξη για να προσεγγίσει τον ασθενή, ο οποίος δεν είχε τις αισθήσεις του.
Στο σημείο έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με τη χρήση απινιδωτή, ενώ η Πυροσβεστική άνοιξε την πύλη για την είσοδο του ασθενοφόρου. Ακολούθησε ταχεία διακομιδή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο, με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
Ο άνδρας νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σταθερή.
