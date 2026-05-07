Κηφισιά: Έστησαν καρτέρι σε 77χρονο και άρπαξαν κοσμήματα αξίας 100.000 ευρώ

Οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία
Στιγμές τρόμου έζησε ένας 77χρονος στην Κηφισιά, όταν δύο άγνωστοι του επιτέθηκαν και τον λήστεψαν στην είσοδο της πολυκατοικίας του, το μεσημέρι της Τετάρτης (6.5.26).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο ληστές έστησαν καρτέρι στον ηλικιωμένο στο πάρκινγκ της πολυκατοικίας του επί της οδού Ρόδων στη Κηφισιά.
Αφού τον ακινητοποίησαν υπό την απειλή όπλου, τον έδεσαν και τον φίμωσαν.
Στη συνέχεια, τον οδήγησαν στο διαμέρισμά του και τον ανάγκασαν να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του.
Από το εσωτερικό του αφαίρεσαν κοσμήματα η αξία των οποίων, σύμφωνα με τα όσα ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, φτάνει τις 100.000 ευρώ.
Οι δράστες εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από την Αστυνομία.
Ώρα Πατρών για τη διαρροή αγωγού στον Γλαύκο: «Η Δημοτική αρχή παίζοντας με την υγεία και το περιβάλλον»
Καιρός: Σκόνη, υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές τις επόμενες ημέρες
Ηράκλειο: Αποφασισμένος ο δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα- Ντυμένοι στα λευκά για το τελευταίο αντίο
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr