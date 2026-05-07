Πάτρα: Γιατί μειώνεται η κατανάλωση αλκοόλ στα μαγαζιά και η «σημαία με σημαία» καλοκαιρινή σεζόν

Δύο είναι οι βασικοί παράγοντες που φαίνεται να μειώνουν το τελευταίο διάστημα την κατανάλωση αλκοόλ στα καταστήματα Εστίασης και Αναψυχής στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή.

Η μεταστροφή είναι εμφανής τα τελευταία δύο περίπου χρόνια, εξηγεί ο Πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας Τάκης Ματθαιόπουλος, με μεγαλύτερη ένταση ωστόσο να παρατηρείται από τη στιγμή της αυστηροποίησης του ΚΟΚ.

«Έχει υπάρξει σοβαρή μείωση στην κατανάλωση του αλκοόλ κι εκτιμούμε ότι οφείλεται σε δύο παράγοντες. Στην αυστηροποίηση του πλαισίου για τα αλκοτέστ αλλά και στο γεγονός ότι η νεότερη γενιά πίνει λιγότερο αλκοόλ σε σχέση με τις προηγούμενες».

Την ίδια ώρα ως απόρροια παρατηρείται η αισθητή αύξηση της κατανάλωσης των προϊόντων με 0% αλκοόλ (ποτά, μπύρες, κρασί), επισημαίνει ο κ. Ματθαιόπουλος.

«Υπάρχει αυτή η τάση την οποία βλέπουμε και την αισθανόμαστε καθημερινά».

Η μεταστροφή αυτή αποτυπώνεται και σε οικονομικό επίπεδο για τα καταστήματα, η οποία χρονικά παρατηρείται τα τελευταία δύο χρόνια, ως προς τη νέα γενιά που καταναλώνει λιγότερο αλκοόλ, ενώ εντάθηκε γενικότερα τον τελευταίο χειμώνα, τονίζει ο Πρόεδρος του Συλλόγου.

Ως προς τις επιλογές της νεότερης γενιάς στη διασκέδαση σημειώνει ότι κοκτέιλ και άλλα προϊόντα άνευ αλκοόλ σημειώνουν άνοδο στην κατανάλωση ενώ φαίνεται να μειώνεται η επιλογή για τα κλαμπ.

Για παράδειγμα «ενώ δίναμε 10 μπουκάλια μπύρας άνευ τώρα δίναμε 50 είναι αισθητά αυξημένη η κατανάλωση. Ή δεν έχουμε πλέον κλαμπ γεμάτα, δεν προτιμούν αυτή τη μορφή διασκέδασης , προτιμούν άλλη, αλλά νομίζω πως έχουν αλλάξει τα πράγματα συγκριτικά με παλαιότερα».

Στους παράγοντες που έχουν μεταβάλλει τις συμπεριφορές και τις επιλογές στις μορφές διασκέδασης συμπεριλαμβάνει την καραντίνα και τις αλλαγές που όπως τονίζει επήλθαν από εκεί και μετά, αλλά και την ακρίβεια «άρα έχουμε ένα πλαίσιο το οποίο οδηγεί στη μείωση της κατανάλωσης των προϊόντων με αλκοόλ».

Τα μαγαζιά κλείνουν νωρίς το βράδυ

Η κατάσταση αποτυπώνεται και στην ώρα που καταστήματα εστίασης και αναψυχής κλείνουν το βράδυ ειδικά τις καθημερινές.

«Χειμερινά μαγαζιά στην Πάτρα τις καθημερινές κλείνουν 21.30 -22.00 κι αυτό σημαίνει ότι δεν επιλέγουν τη διασκέδαση αργά το βράδυ που η διασκέδαση με αλκοόλ πάει αργά το βράδυ. Οπότε όλο αυτό το πακέτο δείχνει τι συμβαίνει».

Η διεύρυνση των «μεσημεριανών»

Διακριτή είναι παράλληλα και η προτίμηση όλο και περισσότερων στη μεσημεριανή διασκέδαση, η οποία ωστόσο δεν είναι καινούργια για την Πάτρα, αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, αλλά έχει κερδίσει πλέον μεγαλύτερο έδαφος.

«Οι μεσημεριανές δεν είναι καινούργια μόδα, υπήρχε και παλαιότερα, τη δεκαετία του 2000 και του ’90 μπορώ να πω αλλά γίνεται σε μεγαλύτερη έκταση και σε μεγαλύτερα καταστήματα».

Η σεζόν «σημαία με σημαία»

Η καλοκαιρινή σεζόν και για την εστίαση και αναψυχή στην περιοχή και για τα θερινά καταστήματα έχει ξεκινήσει σιγά σιγά από το Πάσχα, το οποίο φέτος ήταν νωρίς ,ακολούθησε το τριήμερο της Πρωτομαγιάς «όπου στην ουσία ήταν και η έναρξη για όλα τα καλοκαιρινά και νομίζω πως αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται και αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για πολύ υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, πιστεύω θα είναι ένα Σαββατοκύριακο που θα ξεκινήσει η εστίαση».

Τα περισσότερα καλοκαιρινά συνήθως μέχρι τις 5-6 Ιουνίου δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα εξηγεί ο κ. Ματθαιόπουλος «χρόνια τώρα και μετά το κλείσιμο των σχολείων ξεκινά να είναι καθημερινό το μπάνιο και να δουλεύουν τα καλοκαιρινά καταστήματα και ως το άνοιγμα των σχολείων τον Σεπτέμβριο. Και μετά αυτό συνεχίζεται αντίστροφα. Πέφτουν οι καθημερινές και έχουμε τα Σαββατοκύριακα να συνεχίζονται μέχρι τέλος Οκτωβρίου, ως την 28η Οκτωβρίου που τελειώνει η σεζόν. Οι παλιοί έλεγαν σημαία με σημαία. Δηλαδή από 25η Μαρτίου ως 28η Οκτωβρίου».