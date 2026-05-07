Πάτρα: Σήμερα η κηδεία του Ανδρέα Κανδηλιώτη, επί χρόνια εθελοντή του Πατρινού Καρναβαλιού

Σήμερα θα τελεστεί η κηδεία του Ανδρέα Κανδηλιώτη, η οποία έχει προκαλέσει θλίψη στην πατραϊκή κοινωνία και στην καρναβαλική κοινότητα.

Ο εκλιπών ήταν ιδιαίτερα γνωστός και αγαπητός, με πολυετή εθελοντική παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι, όπου συμμετείχε ενεργά στις παρελάσεις και στις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας με συνέπεια και ενθουσιασμό στη διοργάνωση. Το Καρναβάλι του 2026 ήταν το τελευταίο στο οποίο έδωσε το «παρών».

Παράλληλα, υπηρέτησε επί σειρά ετών στον δημόσιο τομέα, αρχικά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Πάτρας και στη συνέχεια στην Περιφέρεια, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε.

Ήταν σύζυγος της Μαρίας Ρωπαΐτου και πατέρας δύο παιδιών, της Βάλιας και του Θοδωρή, ενώ είχε την ευτυχία να γνωρίσει και την εγγονή του.

Η εξόδιος ακολουθία τελείται σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Νέο Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Β’ Δημοτικό Νεκροταφείο Αγίου Μηνά, στη Λεύκα Πατρών.

Συλλυπητήρια από τον δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, εκφράζει τη θλίψη του για την πρόωρη απώλεια του Ανδρέα Θεόδωρου Κανδηλιώτη, του γνωστού για την άοκνη εθελοντική του προσφορά και ανελλιπή του παρουσία στο Πατρινό Καρναβάλι, συμπολίτη μας.

Ο Δήμαρχος απευθύνει ειλικρινή συλλυπητήρια στην σύζυγό του, στα δύο παιδιά του, στην αγαπημένη του εγγονή και σε όλους τους οικείους του.

Συλλυπητήρια από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας

Η είδηση του πρόωρου θανάτου του Ανδρέα Κανδηλιώτη προκάλεσε θλίψη στην πατραϊκή κοινωνία και στην καρναβαλική κοινότητα. Ο Ανδρέας Κανδηλιώτης είχε το Πατρινό Καρναβάλι πάντα στο επίκεντρο της προσοχής και του ενδιαφέροντός του. Ως Ζακυνθινός αλλά και ως κάτοικος Πατρών είχε το Καρναβάλι στο αίμα του. Η διάθεσή του στις τάξεις των εθελοντών του Πατρινού Καρναβαλιού για σειρά πολλών ετών μαρτυρά την απεριόριστη ανιδιοτελή αγάπη του για τη μεγάλη γιορτή της Πάτρας. Είτε ως εθελοντής είτε μέσα από διάφορες δραστηριότητές και θέσεις υπηρέτησε με πάθος το Καρναβάλι μας.

Η απώλεια ανθρώπων σαν του Ανδρέα Κανδηλιώτη που αγάπησαν, ονειρεύτηκαν και εμπνεύστηκαν στο Καρναβάλι μας, το κάνουν φτωχότερο. Ωστόσο πάντα μένουν αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης συλλογικής ιστορίας του.

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας και το Δ.Σ. της επιχείρησης εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.