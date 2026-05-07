Το Halcyon Equity Partners ανακοινώνει στρατηγική επένδυση στην AMCO A.Β.Ε.Ε.

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR («Halcyon Equity Partners»), ανακοινώνει τη στρατηγική του επένδυση στην AMCO A.Β.Ε.Ε. («AMCO»), μία από τις πλέον δυναμικές ελληνικές εταιρείες στον τομέα των ITS (Intelligent Transport Systems), Μικροκινητικότητας και Έξυπνων Πόλεων. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Halcyon Equity Partners “Invest in the Best of Greece”, βασιζόμενη στην ισχυρή τεχνογνωσία της AMCO, στον εξωστρεφή προσανατολισμότης και στιςσημαντικές προοπτικές διεθνούς ανάπτυξης της.

Η AMCO, η οποία ιδρύθηκε το 2005, μέσω των προϊόντωνεξοπλισμού και λογισμικού που σχεδιάζει και παράγει, καλύπτει κρίσιμους τομείς όπως τα συστήματα πληροφόρησης επιβατών, τα συστήματα συλλογής κομίστρου, η έξυπνη στάθμευση, τα συστήματα μικροκινητικότηταςκαι ευρύτερες εφαρμογές «Έξυπνων πόλεων», ενώ έχει υλοποιήσει έργα για εκατοντάδες δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε περισσότερες από 10+ χώρες.Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας αποτελεί το μοντέλο in-house σχεδιασμού και παραγωγής, που της επιτρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένεςλύσεις εξοπλισμού και λογισμικού, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της, μαζί με υψηλού επιπέδου after-sales υποστήριξη.

Η AMCO διαθέτειένα σύγχρονο εργοστάσιο στην Κόρινθο, εξοπλισμένο με μηχανήματα αυτοματοποίησης παραγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων για την την εξ’ ολοκλήρου κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικών συσκευών. Οι γραμμές παραγωγής της εταιρείας έχουν σαν κυριότερα χαρακτηριστικά την ικανότητα τοποθέτησης πολύπλοκων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με υψηλή ακρίβεια, ταχύτητα παραγωγής και πολλαπλούς ποιοτικούς ελέγχους. Το Tμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της AMCO είναι στελεχωμένο με εξειδικευμένους μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς μηχανικούς, οι οποίοι διαθέτουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία να αναπτύσσουν καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα, άριστα προσαρμοσμένα σε οποιεσδήποτε περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η επένδυση του Halcyon Equity Partners αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επόμενη φάση ανάπτυξης της AMCO, επιταχύνοντας περαιτέρω τη διεθνή της επέκταση, την ενίσχυση της εμπορικής της παρουσίας, καθώς και τη συνεχή επένδυση στην καινοτομία, την παραγωγική δυναμικήκαι την ανάπτυξη νέων λύσεων που απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες βιώσιμης κινητικότητας και έξυπνων πόλεων.Παράλληλα, η συνεργασία στοχεύει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας μέσα από οργανική ανάπτυξη, επιχειρησιακή ενδυνάμωση, συγχωνεύσεις & εξαγορές και περαιτέρω εδραίωση της AMCO ως σημείου αναφοράς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς.

ΟΝίκος Μάρκελλος, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της AMCO, δήλωσε:«Η συνεργασία μας με το Halcyon Equity Partners σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την AMCO. Από την ίδρυσή μας, στόχος μας ήταν να δημιουργούμε λύσεις που ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες έξυπνηςμετακίνησης, αλλά και προετοιμάζουν τις υποδομές του αύριο. Με τη στήριξη του Halcyon Equity Partners, είμαστε έτοιμοι να επιταχύνουμε την αναπτυξιακή μας πορεία, να επενδύσουμε ακόμη περισσότερο στην καινοτομία και να ενισχύσουμε τη διεθνή παρουσία μας.»

Ο Λυκούργος Γαλανόπουλος, Partner στο Halcyon Equity Partners, πρόσθεσε:«Η AMCO είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα ελληνικής τεχνολογικής εταιρείας με υψηλή τεχνογνωσίακαι ξεκάθαρη διεθνή δυναμική. Η θέση της στην Ελληνική αγορά, η ικανότητά της να προσφέρεισύνθετες λύσεις και η σταθερή προσήλωσή της στην καινοτομία την καθιστούν απόλυτα συμβατή με τη στρατηγική μας ως επενδυτές.»

Η συναλλαγή αυτή πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη των Ernst & Young, Lambadarios Law Firm και PwC.

Σχετικά με το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR

Το Halcyon Equity Partners S.C.A. SICAR είναιένα private equity fund που επενδύεισε ώριμες Scale-up, αναπτυσσόμενεςμικρομεσαίεςεπιχειρήσειςκαι Small Mid-Caps στηνΕλλάδα, μεστόχοτηνεπιτάχυνσητηςανάπτυξήςτους. Διαθέτοντας €208 εκατ. υπό διαχείριση κεφάλαια, το Halcyon Equity Partners επικεντρώνεται σε εταιρείες με ισχυρές διοικητικές ομάδες, οι οποίες διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, επεκτάσιμο επιχειρηματικό μοντέλο και υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.