Χαλάνδρι: Τέσσερις συλλήψεις για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη της Greek Mafia- Ετοίμαζαν νέο χτύπημα

Εξιχνιάστηκε από την ΕΛ.ΑΣ. η δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, έξω από ιατρικό κέντρο στην οδό Παπανικολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί που είχαν αναλάβει τον φάκελο της δολοφονίας του «θαμνάκια» της Greek Mafia συνέλαβαν τρεις Έλληνες καθώς και έναν έγκλειστο σε φυλακές.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο ένας από τους τρεις που ήταν εκτός φυλακών είναι παλαιός συνεργάτης του Γιάννη Λάλα που είχε δολοφονηθεί με καλάσνικοφ σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα τον Νοέμβριο του 2025, ενώ ο εμπλεκόμενος κρατούμενος είχε βρεθεί στη φυλακή μετά από απαγωγή ανηλίκου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε, δε, εμπλοκή και άλλων δύο ατόμων που αναζητούνται.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, επίσης, ότι οι τέσσερις σχεδίαζαν και νέα δολοφονία με στόχο ξανά μέλος της Greek Mafia.

Η δολοφονία στο Χαλάνδρι

Η εκτέλεση από τους τρεις δράστες είχε γίνει στις 24 Απριλίου τη στιγμή που ο Μοσχούρης έβγαινε από διαγωνιστικό κέντρο στην οδό Παπανικολή όταν οι δράστες τον γάζωσαν με καλάσνικοφ. Ενδεικτικό της βιαιότητας της δολοφονικής επίθεσης το ότι τότε είχαν βρεθεί τουλάχιστον 54 κάλυκες στο σημείο της ένοπλης επίθεσης.

Μετά τη δολοφονία, οι εκτελεστές έφτασαν στο Πάτημα Χαλανδρίου, όπου πυρπόλησαν το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν με ένα άλλο όχημα, που πιθανόν οδηγούσε συνεργός τους.

Ο Μοσχούρης κυκλοφορούσε χωρίς συνοδεία, νιώθοντας ίσως ότι είχε καθαρίσει με το παρελθόν μετά την αποτυχημένη απόπειρα εναντίον του το 2020 και τις συλλήψεις Ουκρανών που είχαν γίνει δύο μήνες πριν να πέσει νεκρός.

Το πρωτοπαλίκαρο της νύχτας

Ο Μοσχούρης έγινε ευρύτερα γνωστός το καλοκαίρι του 2002 όταν το όνομά του «φιγουράριζε» μαζί με αυτά του Βασίλη Στεφανάκου, του Αριστείδη Λακιώτη και του Γιάννη Σκαφτούρου μαζί με άλλα 40 άτομα στην ογκώδη δικογραφία για την ελληνική μαφία.

Όπως ανέφεραν τα έγγραφα οι εμπλεκόμενοι αναλάμβαναν την εκτέλεση «συμβολαίων θανάτου», εκβιασμούς, δολοφονικές επιθέσεις, καθώς και λαθρεμπόριο τσιγάρων και υγρών καυσίμων.

Χωρίζονταν σε τέσσερις ομάδες και ο Μοσχούρης ανήκε στην δεύτερη αφού σύμφωνα με τους αστυνομικούς ήταν το πρωτοπαλίκαρο του Γεράσιμου Τσούλου, γνωστού νονού της νύχτας.

Τότε διέφευγε της σύλληψης, αλλά τελικά ήρθε η ώρα του να περάσει το κατώφλι των φυλακών, εκεί όπου όπως λέγεται άρχισε σταδιακά να αλλάζει. Φέρεται, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν άνθρωποι που τον συναναστράφηκαν, ότι ήρθε πιο κοντά στον Θεό, όσο παράδοξο και αν φαντάζει αυτό για έναν σκληρό της νύχτας αν και τα όσα έκανε όταν βγήκε έξω δε συνηγορούσαν σε κάτι τέτοιο.

Ο «αόρατος» νονός και η απόπειρα δολοφονίας

Το 2002 ο Γιώργος Μοσχούρης διένυε την τρίτη δεκαετία της ζωής του, και σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, εξαφανίστηκε από το προσκήνιο αλλά συνέχισε να δραστηριοποιείται στο παρασκήνιο.

Έντεκα χρόνια μετά, το όνομά του επανέρχεται στη δημοσιότητα, για την απόπειρα δολοφονίας ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου επί της λεωφόρου Συγγρού. Μαζί με άλλο ένα άτομο στήνουν καρτέρι έξω από το σπίτι του επιχειρηματία στην Ηλιούπολη και όταν εκείνος επιστρέφει, του επιτίθενται και τον χτυπάνε αρχικά με μπουνιές ενώ στη συνέχεια με το κοντάκι ενός όπλου. Ο επιχειρηματίας πάνω στην απελπισία του αρχίζει να τρέχει και ο Μοσχούρης με τον συνεργό του τον πυροβολούν πάνω από δέκα φορές, ενώ στην προσπάθεια διαφυγής του σκαρφαλώνει σε έναν τοίχο, πηδάει και προσγειώνεται στην οροφή ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου.

Το 2015 το όνομά του απασχολεί ξανά την ΕΛΑΣ αφού στην δικογραφία που αφορούσε τρεις σπείρες που κατηγορήθηκαν ότι «πούλαγαν» προστασία σε 150 καταστήματα στον νομό Αττικής, εμφανίζεται ως ο αρχηγός μιας εκ των τριών ομάδων.

Τον Ιούλιο του 2020, ένα ζεστό βράδυ έξω από την «Ηπειρώτισσα» στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου ο Μοσχούρης έρχεται αντιμέτωπος με δύο μαυροφορεμένους άντρες που κατεβαίνουν από μια μαύρη μηχανή Honda Transalp. Αντιλαμβανόμενος ότι πάνε τον «φάνε» τρέχει να καλυφθεί πίσω από το θωρακισμένο του αυτοκίνητο, όταν αρχίζουν οι πυροβολισμοί, ενώ θα δεχθεί δύο σφαίρες, μια στο χέρι του και μία στο στομάχι. Οι επίδοξοι εκτελεστές φεύγουν πιστεύοντας ότι τον σκότωσαν, ενώ οι Αρχές θα περισυλλέξουν δεκατρείς κάλυκες και ο Μοσχούρης θα μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο.



