Γαστούνη: Πιθανόν τρεις νεαροί κουκουλοφόροι οι δράστες του εμπρησμού σε κατάστημα

Στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου βρίσκεται η υπόθεση εμπρησμού καταστήματος των Χ. Σαμψών και Ε. Θεοδωρακόπουλου στη Γαστούνη.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας, με τη συνδρομή του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ίλιδας, πραγματοποιούν έρευνες σε πολλαπλά επίπεδα για τον εντοπισμό των δραστών.

Παράλληλα, αξιοποιούνται στοιχεία που έχει συλλέξει το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Αμαλιάδας, ενώ οι έρευνες επεκτείνονται και σε περιστατικά που είχαν σημειωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, όπως ο ξυλοδαρμός ιδιοκτήτη περιπτέρου και του γιου του.

Από την ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης, οι Αρχές έχουν εντοπίσει τρεις νεαρούς κουκουλοφόρους που φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό.

Την ίδια ώρα, εξετάζονται και πιθανά στοιχεία για συνεργούς που ενδέχεται να βοήθησαν στη μεταφορά των δραστών από και προς το σημείο, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, ενώ οι προσαγωγές συνεχίζονται στο πλαίσιο της έρευνας.