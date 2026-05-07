Πού θα δείτε ημιτελικό Μάλαγα - ΑΕΚ στο BCL, Στέφανο Τσιτσιπά, ρεβάνς σε Europa και Conference League και Χάποελ - Ρεάλ

Πλούσιο το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα

Από το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης (07.05.2026) ξεχωρίζουν ο ημιτελικός Μάλαγα - ΑΕΚ για το BCL, ο αγώνας του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Τόμας Μάχατς στη Ρώμη, οι ρεβάνς των ημιτελικών σε Europa League και Conference League, καθώς και το Game 4 μεταξύ Χάποελ και Ρεάλ στα πλέι οφ της Euroleague.

 

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

12:30 Ποδηλασία Γύρος Ελλάδας 2ο ΕΤΑΠ

16:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς – Τόµας Μάχατς Ρώμη

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΟΦ Νέας Ιωνίας – ΠΑΟΚ Πρωτάθλημα Α1 Γυναικών

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Ρώμη

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ρώμη

21:00 Novasports Prime Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Playoffs

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κρίσταλ Πάλας – Σαχτάρ Ντόνετσκ UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στρασβούργο – Ράγιο Βαγιεκάνο UEFA Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, ANT1 Άστον Βίλα – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φράιμπουργκ – Μπράγκα UEFA Europa League

