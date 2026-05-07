Στη δημοσιότητα σημείωμα αυτοκτονίας του Επστάιν- «Με ερευνούσαν για μήνες, δεν βρήκαν τίποτα»

Αμερικανός δικαστής έδωσε στη δημοσιότητα την Τετάρτη (06.05.2026) σημείωμα αυτοκτονίας που φέρεται να είχε γράψει ο καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Επστάιν, λίγες εβδομάδες πριν από τον θάνατό του σε φυλακή της Νέας Υόρκης.

Ο συγκρατούμενος του Τζέφρι Επστάιν ανέφερε ότι βρήκε το σημείωμα μέσα σε ένα βιβλίο, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας του γνωστού χρηματιστή, αρκετές εβδομάδες πριν από τον θάνατό του τον Αύγουστο του 2019.

«Με ερευνούσαν για μήνες - Δεν βρήκαν ΤΙΠΟΤΑ!!!» αναφέρει το κείμενο της επιστολής πάνω σε χαρτί. «Είναι προνόμιο να μπορεί κανείς να επιλέξει τη στιγμή για να πει αντίο.»

Το κείμενο καταλήγει: «Τι θέλετε να κάνω - να ξεσπάσω σε κλάματα!! Το σημείωμα κλείνει με τη φράση: «ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ. ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ!!», με τις λέξεις να είναι υπογραμμισμένες.

Το σημείωμα παρέμενε κρατημένο επί χρόνια στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας του συγκρατούμενου, αλλά δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικαστή Κένεθ Κάρας του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Αν και η αυθεντικότητα του σημειώματος δεν έχει επιβεβαιωθεί, η δημοσιοποίησή του έρχεται τη στιγμή που συνεχίζονται τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του χρηματιστή ενώ περίμενε να δικαστεί για κατηγορίες σχετικά sex trafficking.





