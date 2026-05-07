Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα 49χρονος μοτοσικλετιστής

Τραγικό περιστατικό
49χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε χθες γύρω στις 20:15 στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Μαλακοπής.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 49χρονος, κινούμενος στο ρεύμα προς ανατολικά, έχασε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, με αποτέλεσμα να επέλθει πρόσκρουση, διαδοχικά, σε πινακίδα και στηθαίο ασφαλείας και ανατροπή εκτός οδοστρώματος.
Διασώστες που έσπευσαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος διεξάγει η Τροχαία.
