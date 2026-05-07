Νέα Δημοκρατία: ΚΟ σε συνεδρίαση με φόντο τη συνταγματική αναθεώρηση και εσωκομματικές εντάσεις

Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση και ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα, συνεδριάζει σήμερα (7/5) η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Περισσότεροι από 40 βουλευτές έχουν ζητήσει τον λόγο, με τον καθένα να έχει δικαίωμα παρέμβασης πέντε λεπτών. Στο διάστημα αυτό, οι δυσαρεστημένοι «γαλάζιοι» αναμένεται να εκφράσουν εκ νέου τα παράπονά τους για το «επιτελικό κράτος» και για εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που, όπως υποστηρίζουν, αγνοούν την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Και παρόλο που ουδείς προτίθεται να ξεκινήσει κανονικό αντάρτικο, η εσωκομματική εικόνα πλέον είναι πολύ διαφορετική από τα πρώτα πέντε χρόνια της διακυβέρνησης: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι τις ευρωεκλογές του 2024 είχε να αντιμετωπίσει ελάχιστους εσωκομματικούς πονοκεφάλους σε σχέση με τους προηγούμενους προέδρους της ΝΔ.

Μετά το 28% στις ευρωεκλογές του 2024 είχαν όμως ανοίξει οι ασκοί του Αιόλου σε μία θυελλώδη συνεδρίαση της ΚΟ. Μένει να φανεί εάν και σήμερα οι βουλευτές θα κινηθούν σε αντίστοιχα υψηλούς τόνους. Αλλά σε κάθε περίπτωση και μόνο το γεγονός ότι πλέον οι βουλευτές της ΝΔ δεν διστάζουν να διαφοροποιούνται και να ασκούν κριτική, δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει στο γαλάζιο στρατόπεδο.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης στους βουλευτές της ΝΔ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επικεντρωθεί κατά την ομιλία του στη συνταγματική αναθεώρηση, επιχειρώντας να εστιάσει στα θεσμικά και όχι στα εσωκομματικά ζητήματα.

Παράλληλα όμως, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός θα δώσει και το περίγραμμα των καθηκόντων της ΚΟ ενόψει:

-Της συνταγματικής αναθεώρησης.

-Του συνεδρίου της ΝΔ στις 15-17 Μαΐου.

-Και του εκλογικού έτους που είναι το 2027, όπως θα τονίσει- παρόλο που στη ΝΔ όλοι βλέπουν πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο.

Συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη τόνιζαν ότι ο πρωθυπουργός κυρίως θέλει να ακούσει τους βουλευτές της ΝΔ. Διαβεβαίωναν επίσης ότι τα παράπονα δεν θα μπουν

κάτω από το χαλί, υποβάθμιζαν την πολιτική σημασία των όποιων διαφωνιών, αλλά έθεταν και σαφείς κόκκινες γραμμές στους γαλάζιους.

“Στην ΚΟ γίνεται πάντα διάλογος και δεν θα είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά. Η ΝΔ μόνο κερδισμένη βγαίνει από το διάλογο”, δήλωσε χαρακτηριστικά χθες (ΣΚΑΪ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Κυβερνητικά στελέχη σημείωναν επίσης με νόημα ότι “αυτή η κυβέρνηση, είναι η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας που έχει δημοσκοπική διαφορά διπλάσια από το δεύτερο κόμμα και διεκδικεί μια τρίτη τετραετία.”

Το μήνυμα προς τους βουλευτές ήταν σαφές: Ο εσωκομματικός διάλογος δεν πρέπει να οδηγήσει και σε εσωστρέφεια. Ειδικά στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.

Για ποιους εξωκοινοβουλευτικούς χτυπά η καμπάνα

Οι εντυπώσεις στη σημερινή συνεδρίαση της ΚΟ θα κριθούν εν πολλοίς από την ένταση της κριτικής, καθώς και από το εάν θα προσωποποιηθεί η δυσαρέσκεια με βέλη κατά των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών του “επιτελικού κράτους”. Τους οποίους υπερασπίζεται το Μαξίμου.

Ο κ.Μαρινάκης υποστήριξε ειδικότερα ότι είναι λάθος ο διαχωρισμός των εξωκοινοβουλευτικών από τους κοινοβουλευτικούς. Με το επιχείρημα ότι οι δεύτεροι δίνουν τη μάχη του σταυρού, αλλά οι πρώτοι δίνουν ανάλογα με τη θέση τους συνολικά την εκλογική μάχη.

“Σημασία έχει ο κάθε βουλευτής που φέρνει σταυρό και ο κάθε υποψήφιος κι αν εκλεγεί βουλευτής, αλλά μεγάλη σημασία έχει και σε ποιο ψηφοδέλτιο κατεβαίνει. Δηλαδή, πολλές φορές παίρνεις σταυρούς επειδή η πολιτική που εφαρμόζει το κόμμα σου αποδίδει”, σχολίασε ο κ. Μαρινάκης.

Υπερασπίστηκε δε εκ νέου τον -βαλλόμενο πανταχόθεν εσωκομματικά- υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, λέγοντας ότι στις εκλογές του 2023 έδωσε τη μάχη της επικοινωνίας ως εκπρόσωπος. Επικαλέστηκε μάλιστα τους εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς που το 2023 τέθηκαν στην κρίση των πολιτών και εξελέγησαν: Τον Κυριάκο Πιερρακάκη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τη Σοφία Ζαχαράκη.

Βέβαια στο στόχαστρο των βουλευτών της ΝΔ δεν βρίσκονται όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί, αλλά κυρίως οι πασοκογενείς του Μαξίμου, δηλαδή ο κ.Σκέρτσος σήμερα και στο παρελθόν και ο νυν υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Από την πλευρά του ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, υιοθέτησε με κομψό τρόπο τα παράπονα των συναδέλφων του.

“Οι βουλευτές είναι οι καλύτεροι ιμάντες μηνυμάτων της κοινωνίας προς την κυβέρνηση, ιδιαίτερα όταν έχουμε μία κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουν και αρκετοί εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί. Χρειαζόμαστε, λοιπόν, το οξυγόνο, τη φωνή, την καθαρή φωνή που μεταφέρουν οι βουλευτές από τις τοπικές τους κοινωνίες στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στην εκτελεστική εξουσία”, είπε ο κ.Χαρακόπουλος και πρόσθεσε:

“Από τη στιγμή που μιλούμε και για την αναθεώρηση του Συντάγματος, ξαναμπαίνει επί της ουσίας και η συζήτηση για τον ρόλο, το περιθώριο δράσης, την ευθύνη του βουλευτή. Ο βουλευτής δεν εκφράζει απλά το έθνος, αλλά μεταφέρει και τη φωνή των εντολέων του, των πολιτών που τον εκλέγουν, των τοπικών κοινωνιών”.

30 άρθρα του Συντάγματος προς αναθεώρηση – Η πρόταση της ΝΔ

Τη συνεδρίαση της γαλάζιας ΚΟ θα ανοίξει ο κ.Χαρακόπουλος και μετά την ομιλία Μητσοτάκη, τον λόγο θα πάρει ο εισηγητής της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση, Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος και θα παρουσιάσει τις βασικές προτάσεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

Η πρόταση της ΝΔ θα είναι ουσιαστικά η βάση συζήτησης για την αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος και αποτελεί σύνθεση των διάφορων σκέψεων που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός δημόσια κατά καιρούς και των προτάσεων που έχουν καταθέσει πάνω από 50 γαλάζιοι βουλευτές στο πλαίσιο της σχετικής εσωκομματικής διαδικασίας.

Πρόθεση της κυβέρνησης είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης να ξεκινήσει στη Βουλή μέσα στον Μάιο, όταν θα κατατεθεί από τη ΝΔ η σχετική πρόταση με τις υπογραφές 50 βουλευτών. Στη συνέχεια, επίσης μέσα στον Μάιο, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, θα συγκροτηθεί και θα ξεκινήσει τις εργασίες της η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Μέχρι σήμερα η ΝΔ έχει θέσει στον δημόσιο διάλογο τις εξής διατάξεις του Συντάγματος προς αναθεώρηση:

-Άρθρο 5 (Ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία) για την προστασία της ελευθερίας του ατόμου και την ασφάλειά του από την τεχνητή νοημοσύνη

-Άρθρο 16 (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη) για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων

-Άρθρο 30 (Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ρυθμιστής του πολιτεύματος) για μόνο μία θητεία, εξαετούς διάρκειας, του ΠτΔ

-Άρθρο 51 (Εκλογή βουλευτών, εκλογικό δικαίωμα – συγκεκριμένα για την επιστολική ψήφο) και Άρθρο 54 (Εκλογικό σύστημα, εκλογικές περιφέρειες, βουλευτές Επικρατείας) για τον εκλογικό νόμο

-Άρθρο 86 (Δίωξη κατά μελών της Κυβέρνησης, Ειδικό Δικαστήριο) για την ποινική ευθύνη υπουργών

-Άρθρο 90 (Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο) για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

-Άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) για τις Ανεξάρτητες Αρχές

-Άρθρο 103 (Δημόσιοι υπάλληλοι) επανακαθορισμό μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων

Επιπρόσθετα, έχει θέσει τα εξής θέματα:

-Μέριμνα για την προσιτή στέγη

-Δημοσιονομικός «κόφτης»

-Λειτουργία των κομμάτων

-Κλιματική κρίση.

