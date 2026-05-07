Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Ο Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε στο Met Gala φορώντας ρολόι αξίας 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ντουέιν Τζόνσον εμφανίστηκε στο Met Ga...

Δείτε βίντεο

Με ένα από τα πιο εντυπωσιακά και σίγουρα ακριβότερα αξεσουάρ του φετινού Met Gala εμφανίστηκε ο Ντουέιν Τζόνσον.

Ο ηθοποιός, ο οποίος επέλεξε για το κόκκινο χαλί ένα μαύρο σμόκιν σχεδιασμένο από τον Thom Browne, συμπλήρωσε την εμφάνισή του με ένα ρολόι με διαμάντια αξίας περίπου 3,3 εκατομμυρίων δολαρίων το οποίο επέδειξε στους φωτογράφους.

 


 
 

Σύμφωνα με την Page Six το ρολόι έχει τον γλαφυρό τίτλο Billionaire III και σχεδιάστηκε από τον κοσμηματοπώλη Jacob & Co. από τη Νέα Υόρκη.

«Είναι κυριολεκτικά τεράστιο», δήλωσε η στυλίστρια του Τζόνσον, Ιλάρια Ουρμπινάτι, στο GQ για το ρολόι, αστειευόμενη ότι ο ύψους 1,95 μέτρων ηθοποιός «είναι ο μόνος που θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε αυτό το μέγεθος».

Το Billionaire III έχει μέγεθος 54 χιλιοστά — πολύ μεγαλύτερο από τα περισσότερα ανδρικά ρολόγια, τα οποία συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 36 και 40 χιλιοστών.

Κάτι που ωστόσο εξηγείται καθώς το ρολόι έχει 714 διαμάντια συνολικά 129,61 καρατίων, με τα 504 να βρίσκονται μόνο στο μπρασελέ.

Τον συγκεκριμένο οίκο ακριβών ρολογιών έχουν επιλέξει και άλλοι επώνυμοι όπως οι Τομ Μπρέιντι, Μπένι Μπλάνκο και Ριάνα.

Παρά τη μεγάλη του αξία, το εν λόγω ρολόι δεν είναι το ακριβότερο που παρουσιάστηκε σε Met Gala καθώς το 2024 ο Usher εμφανίστηκε με την έκδοση του ίδιου οίκου με ρουμπίνι, αξίας 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ειδήσεις Τώρα

Eurovision 2026: O Akylas επί σκηνής! -H δεύτερη πρόβα του «Ferto»- BINTEO

Μιχάλης Ρακιντζής για την Eurovision: «Δεν θα το έκανα ξανά, δεν ταιριάζω καθόλου»

Άγιος Ιωσήφ: Ξεκινά γυρίσματα η νέα σειρά του MEGA

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Ντουέιν Τζόνσον Met Gala
Spotlight
["\u039d\u03c4\u03bf\u03c5\u03ad\u03b9\u03bd \u03a4\u03b6\u03cc\u03bd\u03c3\u03bf\u03bd","Met Gala"]
830162
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Spotlight