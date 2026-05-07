Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ αισιόδοξος για συμφωνία, η Τεχεράνη απαντά με ειρωνεία

Σε κρίσιμη φάση φαίνεται να εισέρχεται η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η Ουάσινγκτον ασκεί πιέσεις για επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη, διατηρώντας παράλληλα στρατιωτική και οικονομική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνει ότι «ο πόλεμος θα τελειώσει γρήγορα», την ώρα που αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αποκαλύπτουν σχέδιο μνημονίου 14 σημείων για τον τερματισμό της κρίσης, με βασικά ζητήματα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, τις κυρώσεις και τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη εμφανίζεται επιφυλακτική απέναντι στην αμερικανική πρόταση, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν απειλές, οι στρατιωτικές κινήσεις στην περιοχή και οι διπλωματικές παρεμβάσεις στον ΟΗΕ.

Το σχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Σύμφωνα με το Axios, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με την Τεχεράνη μέσω ενός μονοσέλιδου μνημονίου 14 σημείων, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για πιο εκτεταμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το δημοσίευμα, που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και άλλες πηγές με γνώση των συνομιλιών, αναφέρει ότι το πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπει:

- πάγωμα του εμπλουτισμού ουρανίου από το Ιράν,

- άρση αμερικανικών κυρώσεων,

- αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ,

- σταδιακή αποκλιμάκωση της στρατιωτικής έντασης.

Πηγές που επικαλείται το Reuters επιβεβαιώνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαμεσολάβηση ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να έχουν δοθεί επίσημα στη δημοσιότητα οι όροι της πρότασης.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στο ιρανικό πρακτορείο ISNA ότι «η αμερικανική πρόταση εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν» και ότι η Τεχεράνη θα διαβιβάσει τις θέσεις της στους Πακιστανούς διαμεσολαβητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα του «προσπαθεί να μετατρέψει την εκεχειρία σε μόνιμο τέλος του πολέμου».

Τραμπ: «Το Ιράν θέλει απεγνωσμένα συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

Κατά τη διάρκεια τηλε-συγκέντρωσης υπέρ του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου κυβερνήτη της Τζόρτζια, Μπερτ Τζόουνς, δήλωσε: «Όταν βλέπετε τα πράγματα που συμβαίνουν, το κάνουμε για έναν πολύ σημαντικό λόγο: Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν ότι αυτό που κάνουμε είναι σωστό και θα τελειώσει γρήγορα».

Νωρίτερα, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο κατά τη διάρκεια συνάντησης με αθλητές του UFC, ο Αμερικανός πρόεδρος επέμεινε πως το Ιράν θέλει συμφωνία.

«Θέλουν απεγνωσμένα να κάνουν συμφωνία», είπε χαρακτηριστικά.