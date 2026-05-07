Ηράκλειο: Αποφασισμένος ο δράστης της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα- Ντυμένοι στα λευκά τον αποχαιρετούν το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι

Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αποχαιρετούν σήμερα (07.05.2026) τον 21χρονο Νικήτα, που έχασε τη ζωή του στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, σε κλίμα βαθιάς οδύνης και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, λόγω φόβων για επεισόδια και αντίποινα. Την ίδια ώρα, το βίντεο που καταγράφει στιγμές από το αιματηρό περιστατικό προκαλεί σοκ.

Η στιγμή της δολοφονίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου έχει καταγραφεί από βίντεο και αποτυπώνει με τον πλέον κυνικό τρόπο την πράξη του 54χρονου.

Ο 54χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του. Όταν είδε το αυτοκίνητο του Νικήτα, το εμβόλισε και το ακινητοποίησε. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω με τον νεαρό να κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά βλέποντας τον δράστη.

Ο 54χρονος τράβηξε το περίστροφο και το θύμα έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλωτσήσει το χέρι του που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει κι ο δράστης τον πυροβόλησε εν ψυχρώ έξι φορές, αδειάζοντας το 38άρι περίστροφο του πάνω του, ενώ τον πυροβόλησε στην πλάτη ακόμα και όταν είχε πέσει αιμόφυρτος στο δρόμο. Στην συνέχεια άρχισε να τον κλωτσάει.