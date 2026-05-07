Πάτρα: Τροχαίο στη Γερμανού- Τραυματίστηκε δικυκλιστής

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στη διασταύρωση των οδών Γερμανού και Εϋανάρδου.

Στο συμβάν ενεπλάκησαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο και ένα δίκυκλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του δικύκλου. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και φροντίδα.