Χανταϊός: Η στιγμή που ανακοινώθηκαν τα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο - Τι λέει ο ΕΟΔΥ για τον Έλληνα επιβάτη

Δύο ασθενείς με χανταϊό και ένας ακόμη -ύποτπο κρούσμα- απομακρύνθηκαν την Τετάρτη από κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο του χανταϊού, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Το πλοίο αναχώρησε από το Cape Verde με σχεδόν 150 άτομα και κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας.

Πλάνα του Associated Press έδειξαν υγειονομικούς με προστατευτικό εξοπλισμό να απομακρύνουν τρεις ασθενείς, μεταξύ των οποίων και τον Βρετανό γιατρό του πλοίου, ο οποίος, σύμφωνα με το ισπανικό υπουργείο Υγείας, βρισκόταν σε «σοβαρή κατάσταση» αλλά έχει παρουσιάσει βελτίωση. Δύο από τους ασθενείς έφτασαν το βράδυ της Τετάρτης στο αεροδρόμιο του Amsterdam και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα.

Τρεις άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ένα πτώμα παραμένει στο πλοίο, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Από τα οκτώ περιστατικά που έχουν καταγραφεί, τα πέντε έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά.

Τι λέει επιβάτης του πλοίου – “Δεν πήραν τα σωστά μέτρα τις πρώτες εβδομάδες”

Ο YouTuber Ruhi Çenet από την Τουρκία βρισκόταν στο πλοίο MV Hondius πριν αποβιβαστεί «την 24η ημέρα» (το πλοίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή την 1η Απριλίου).

Όπως λέει, είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τη διαχείριση της κατάστασης από την εταιρεία του πλοίου, υποστηρίζοντας ότι «δεν μας ενημέρωσαν για κανέναν πιθανό ιό» μετά τον πρώτο θάνατο επιβάτη στις 11 Απριλίου.

Μετά τον θάνατο, αναφέρει ότι ειπώθηκε στους επιβάτες πως οφειλόταν σε «φυσικά αίτια», ότι ο θανών «δεν μετέδιδε» και έτσι οι υπόλοιποι επιβάτες «δεν απομονωθήκαμε».

«Ήμουν πολύ δυσαρεστημένος γιατί δεν πήραν τα σωστά μέτρα τις πρώτες εβδομάδες», δήλωσε στο BBC.

Παρόλα αυτά, σημειώνει ότι δεν μπορεί «να κατηγορήσει πλήρως» τη διαχείριση, καθώς «δεν γνώριζαν ούτε αυτοί» για τον ιό, αλλά θεωρεί ότι «θα έπρεπε τουλάχιστον να είχαν σκεφτεί το ενδεχόμενο μεταδοτικής ασθένειας».

«Ήμασταν όλοι μαζί στις αίθουσες διαλέξεων. Μαζευόμασταν για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Μιλάω για πάνω από 100 επιβάτες. Οι άνθρωποι κοινωνικοποιούνταν, κάθονταν δίπλα-δίπλα», πρόσθεσε.

Η απάντηση της εταιρείας

Η εταιρεία διαχείρισης του πλοίου, Oceanwide Expeditions, απάντησε ότι το βίντεο περιλαμβάνει ανακοίνωση προς τους επιβάτες για τον θάνατο Ολλανδού επιβάτη στις 11 Απριλίου 2026.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ανακοίνωση έγινε στις 12 Απριλίου, όταν «η αιτία θανάτου ήταν άγνωστη» και «δεν υπήρχαν άλλα άτομα με συμπτώματα στο πλοίο». Τόνισε επίσης ότι εκείνη τη στιγμή «δεν υπήρχαν ενδείξεις ιού ή μετάδοσης» και ότι η περίπτωση θεωρήθηκε μεμονωμένη μετά από ιατρική αξιολόγηση.

Η εταιρεία υποστηρίζει ότι τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης επιβατών και πληρώματος, καθώς και τα διεθνή πρότυπα υγείας και ασφάλειας για τη διαχείριση θανάτου εν πλω.

Τι λέει ο ΕΟΔΥ για τον Έλληνα επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο με κρούσματα χανταϊού

Οι ειδικοί συνεχίζουν να αξιολογούν την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι αρχές περιμένουν περισσότερες πληροφορίες για τον Έλληνα επιβάτη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), καθώς ο ΕΟΔΥ έχει ζητήσει περισσότερες πληροφορίες, όπως για το αν είναι κάτοικος Ελλάδας ή διαμένει σε χώρα του εξωτερικού. Όπως εξηγεί ο πνευμονολόγος και πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος, «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τη μετάδοση του ιού, ξεκαθαρίζοντας ότι η νόσος δεν εξαπλώνεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Τι ισχύει για τη μετάδοση

«Η μετάδοση χανταϊού από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια», τόνισε ο κ. Βασιλακόπουλος, διευκρινίζοντας ότι απαιτείται παρατεταμένη επαφή για να συμβεί. «Η εικόνα του χανταϊού δεν έχει καμία σχέση με άλλους ιούς όπως ο κορονοϊός ή η γρίπη», πρόσθεσε. Ο ίδιος ανέφερε ότι στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, που φιλοξενεί περίπου 150 επιβάτες, επτά άνθρωποι παρουσίασαν συμπτώματα (πριν επιβεβαιωθεί το όγδοο κρούσμα). «Αν ο ιός ήταν τόσο μεταδοτικός, θα είχαμε περισσότερους ανθρώπους με συμπτώματα», επισήμανε, ενισχύοντας την εκτίμηση ότι η μετάδοση παραμένει περιορισμένη.

Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα στο πλοίο για να συντονίσει την ιχνηλάτηση. Η κατάσταση στην Ελλάδα Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα δεν κινδυνεύει από πανδημία, επισημαίνοντας ότι τα περιστατικά στη χώρα είναι περιορισμένα: «Από το 2004 που παρακολουθούμε το νόσημα, έχουμε μόνο ένα ή δύο περιστατικά ετησίως, με μια χρονιά που καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά».

Η κατάσταση του Έλληνα επιβάτη

Ο κ. Βασιλακόπουλος ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για τον Έλληνα επιβάτη του πλοίου, επισημαίνοντας ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα παρέχει εντός της ημέρας τα στοιχεία επικοινωνίας του. Η κατάσταση παραμένει σε εξέλιξη, με τις αρχές να περιμένουν περισσότερες πληροφορίες.

πηγή news247.gr