Παναθηναϊκός - Βαλένθια 87-91: Ήττα μετά από «θρίλερ» για τους «πράσινους»

Παράταση πήρε για τον Παναθηναϊκό AKTOR η υπόθεση πρόκριση στο Final Four του 2026, αφού η Βαλένθια πέρασε με 91-87 από το Telekom Center Athens και μείωσε σε 2-1 τη σειρά.

Οι πράσινοι, όπως γράφει το SPORT24, βρέθηκαν να χάνουν μέχρι και με 19 πόντους, μείωσαν σε απόσταση 3 πόντων στα 20.2″ πριν το τέλος, είδαν τους φιλοξενούμενους να τους χαρίζουν μια μπάλα, αλλά δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να στείλουν το παιχνίδι στην παράταση, αφού ο Νίκος Ρογκαβόπουλος αστόχησε σε δύο διαδοχικά τρίποντα.

Τα στατιστικά που ξεχώρισαν

Η Βαλένθια έβαλε 13 από τους 24 πόντους στην πρώτη περίοδο σε κατάσταση αιφνιδιασμού, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε 5/12 σουτ και 6 λάθη σε αυτό το διάστημα. Το πρώτο μέρος έκλεισε με το τριφύλλι να έχει φτάσει στα 11 λάθη, να σουτάρει με 33% στο τρίποντο και να έχει δεχθεί 19 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ ήταν η αρχική πεντάδα του Παναθηναϊκού, όπως και στα προηγούμενα ματς της σειράς, όμως το σκορ στο 2′ ήταν 3-9 και 8-14 στο 5′, με τον Τέιλορ να έχει ήδη 9 πόντους. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο 18-24, με τους φιλοξενούμενους να έχουν βρει 13 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο.

Στο 13′ οι πράσινοι βρέθηκαν να χάνουν με διψήφια διαφορά (25-35). Με 5 πόντους του Ναν κι ένα buzzer-beater του Χέιζ-Ντέιβις το σκορ έγινε 32-38 λίγο μετά το 15′. Η ομάδα του Μαρτίνεθ έτρεξε 5-0 σερί και ξέφυγε με 32-43. Λεσόρ και Σορτς μείωσαν σε 39-46 στο 18′, ενώ ο Πουέρτο αποχώρησε τραυματίας για τον πάγκο. Οι πράσινοι έκλεισαν το πρώτο μέρος με 11 λάθη και στο -13 (39-52, 20′), έχοντας επιτρέψει στους αντιπάλους τους να τρέξουν και να κάνουν το παιχνίδι που τους αρέσει.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά ούτε στο β΄ μέρος, βλέποντας τη Βαλένθια να εκτοξεύει τη διαφορά στους 19 πόντους (43-62) στο 22’30”. Στο 25′ ο Ναν χρεώθηκε με 4ο φάουλ και άφησε τη θέση του στον Ρογκαβόπουλο. Εκείνος, ο Χέιζ-Ντέιβις και ο Όσμαν μείωσαν την απόσταση στους 11 πόντους (56-67) στο 26’10”, ενώ Μαρτίνεθ και Αταμάν αποβλήθηκαν στο 27′. Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε 5 μαζεμένους πόντους και το σκορ έγινε 66-75 στο 30′.

Οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν επιμέρους 9-2 σε 1’40” για να ξεμακρύνουν με 68-84. Στο 35′ το σκορ είχε μεταττραπεί σε 76-91. Ο Παναθηναϊκός δεν κατέθεσε τα όπλα και πλησίασε σε 83-90 στο 36’30” με τους Ρογκαβόπουλο και Σορτς να έχουν φτάσει στους 16 και 15 πόντους αντίστοιχα. Ο Σορτς σκόραρε για το 85-90 στο 37′ και ο Μπαντιό έκανε επιθετικό φάουλ στον Λεσόρ. Ακολούθησαν διαδοχικές άστοχες προσπάθειες και από τις δύο ομάδες, μέχρι που ο Χέιζ-Ντέιβις κέρδισε φάουλ για τρεις βολές στα 19.7″ πριν το τέλος.

Εκείνος έβαλε 2/3 (87-90), αλλά η Βαλένθια έκανε λάθος μετά την επαναφορά και χάρισε μια μπάλα στους γηπεδούχους με 17.1″ στο χρονόμετρο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γιαβόρ, Νέντοβιτς, Σούκις

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-24, 39-52, 66-75, 87-91

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Το Game 4 θα διαξαχθεί στο Telekom Center Athens το βράδυ της Παρασκευής (8/5, 21:15).