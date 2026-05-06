Νέα διορία Τραμπ στο Ιράν - Έχει μία εβδομάδα για να συμφωνήσει

Διορία μίας εβδομάδας έδωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας για το τέλος του πολέμου, δηλώνοντας στο Fox αισιόδοξος ότι μπορεί αυτό να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Times of Israel, ερωτηθείς για το ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα ώστε το Ιράν και οι ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα μνημόνιο συνεννόησης που θα τερματίζει οριστικά τον πόλεμο μεταξύ τους, ο Τραμπ, απάντησε: “μία εβδομάδα“.

Το Fox News αναφέρει ότι ο Τραμπ έκανε το συγκεκριμένο σχόλιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης και ότι ακουγόταν “συγκρατημένα αισιόδοξος“.

Ο Τραμπ είναι γνωστό ότι δίνει ποικίλα χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις συνομιλίες με το Ιράν στις απροειδοποίητες τηλεφωνικές επικοινωνίες που δέχεται από δημοσιογράφους.

Επιμένει ο Τραμπ – “Το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία”

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι σήμερα ότι το Ιράν θέλει να διαπραγματευτεί και να συνάψει μια συμφωνία, επιμένοντας ότι οι ΗΠΑ τα πάνε «πολύ καλά» στο Ιράν.

«Τα πάμε πολύ καλά στο Ιράν. Τα πράγματα κυλούν πολύ ομαλά και θα δούμε τι θα συμβεί. (Οι Ιρανοί) θέλουν να κάνουν μια συμφωνία, θέλουν να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ μιλώντας σε μια εκδήλωση στον Λευκό Οίκο.

«Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που θέλουν πολύ να κάνουν συμφωνία και θα δούμε αν μπορούν να κάνουν μια συμφωνία που θα την θεωρήσουμε ικανοποιητική», πρόσθεσε.

Η Τεχεράνη νωρίτερα ανέφερε ότι εξετάζει μια νέα πρόταση των ΗΠΑ. Άλλες πηγές υποστήριξαν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας επί ενός μονοσέλιδου μνημονίου με το οποίο θα τερματιστεί ο πόλεμος στον Κόλπο αλλά τα άλλα ακανθώδη ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, θα συζητηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Τραμπ απειλεί το Ιράν με νέους βομβαρδισμούς αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανήλθε το μεσημέρι της Τετάρτης (6/5) με νέες απειλές κατά του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει με την πρόταση που φαίνεται να υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, απείλησε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν θα ξαναρχίσουν σε «πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση» αν η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί με τη συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Εάν το Ιράν συμφωνήσει να τηρήσει όσα έχουν προταθεί -κάτι που ίσως είναι μεγάλη υπόθεση- η ήδη θρυλική “Επική Οργή” θα τελειώσει και ο ιδιαίτερα αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να ανοίξουν για όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν. Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα ξεκινήσουν, και θα είναι, δυστυχώς, σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση από ό,τι πριν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία «μιας σελίδας» για τον τερματισμό του πολέμου

Νωρίτερα, δημοσίευμα του Axios που επικαλείτο Αμερικανούς αξιωματούχους, καθώς και πηγές με γνώση των συνομιλιών, ανέφερε ότι η αμερικανική κυβέρνηση εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν για την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης «μιας σελίδας» με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου, η Ουάσιγκτον αναμένει απαντήσεις από την Τεχεράνη μέσα στις επόμενες 48 ώρες για βασικά σημεία της πρότασης, αν και δεν έχει υπάρξει ακόμη οριστική συμφωνία. Παράγοντες που εμπλέκονται στις συνομιλίες εκτιμούν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο από την έναρξη της σύγκρουσης.

Πηγή από το Πακιστάν που συμμετέχει στις ειρηνευτικές προσπάθειες επιβεβαίωσε στο Reuters ότι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν βρίσκονται κοντά σε μνημόνιο για τον τερματισμό του πολέμου. «Θα το κλείσουμε πολύ σύντομα. Είμαστε κοντά», ανέφερε η πηγή. Ο Πακιστανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε λίγο αργότερα ότι η χώρα του «καταβάλλει προσπάθειες ώστε η εκεχειρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Iράν να οδηγήσει σε οριστικό και μόνιμο τερματισμό του πολέμου».

Οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκονται, βάσει των πληροφοριών, σε διαπραγματεύσεις με Ιρανούς αξιωματούχους –άμεσα και μέσω διαμεσολαβητών– για το μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης (MOU) 14 σημείων.

Σύμφωνα με δύο πηγές, ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων ενδέχεται να διεξαχθεί είτε στο Ισλαμαμπάντ είτε στη Γενεύη.