WP: Το Ιράν έπληξε πολύ περισσότερες αμερικανικές βάσεις απ’ όσες είχαν αποκαλυφθεί

Οι ιρανικές αεροπορικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει ζημιές ή καταστρέψει τουλάχιστον 228 κτίρια ή κομμάτια εξοπλισμού σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή από την έναρξη του πολέμου, πλήττοντας υπόστεγα, στρατώνες, αποθήκες καυσίμων, αεροσκάφη και βασικό εξοπλισμό ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας, σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων της Washington Post.

Η έκταση των καταστροφών είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχει αναγνωριστεί δημοσίως από την αμερικανική κυβέρνηση ή έχει αναφερθεί προηγουμένως.

Η απειλή αεροπορικών επιθέσεων κατέστησε ορισμένες από τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή υπερβολικά επικίνδυνες για να στελεχωθούν με κανονικό προσωπικό, και οι διοικητές μετέφεραν το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού από αυτές τις εγκαταστάσεις εκτός της εμβέλειας των ιρανικών πυρών κατά την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχων.

Οι απώλειες που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ και οι εντολές για τη δημοσίευση δορυφορικών εικόνων κατά τη διάρκεια του πολέμου

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, επτά στρατιωτικοί έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στην περιοχή — έξι στο Κουβέιτ και ένας στη Σαουδική Αραβία — ενώ περισσότεροι από 400 στρατιώτες έχουν τραυματιστεί μέχρι τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με το αμερικανικό στρατό. Ενώ οι περισσότεροι από τους τραυματίες επέστρεψαν στην υπηρεσία μέσα σε λίγες ημέρες, τουλάχιστον 12 υπέστησαν τραυματισμούς που οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως σοβαρούς, σύμφωνα με αξιωματούχους των ΗΠΑ οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Όπως σημειώνει η Washington Post, η απόκτηση δορυφορικών εικόνων από τη Μέση Ανατολή είναι ασυνήθιστα δύσκολη αυτή τη στιγμή. Δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς παρόχους, η Vantor και η Planet, συμμορφώθηκαν με τα αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης — του μεγαλύτερου πελάτη τους — να περιορίσουν, να καθυστερήσουν ή να αναστείλουν επ’ αόριστον τη δημοσίευση εικόνων της περιοχής όσο διαρκεί ο πόλεμος,καθιστώντας δύσκολη ή αδύνατη την εκτίμηση των αντεπιθέσεων του Ιράν. Αυτοί οι περιορισμοί άρχισαν λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου.

Ωστόσο, τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων του Ιράν δημοσίευαν από την αρχή τακτικά δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ισχυρίζονταν ότι τεκμηριώνουν τις ζημιές σε αμερικανικές εγκαταστάσεις.

O αμερικανικός στρατός υποτίμησε τις δυνατότητες του Ιράν

Για την παρούσα έρευνα – μία από τις πρώτες ολοκληρωμένες δημόσιες αναφορές σχετικά με τις ζημιές στις αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή – η εφημερίδα εξέτασε περισσότερες από 100 δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης που δημοσίευσε το Ιράν. Η Washington Post επαλήθευσε την αυθεντικότητα 109 από αυτές τις εικόνες, συγκρίνοντάς τις με εικόνες χαμηλότερης ανάλυσης από το δορυφορικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Copernicus, καθώς και με εικόνες υψηλής ανάλυσης από την εταιρεία Planet, όπου αυτές ήταν διαθέσιμες. Η Post απέκλεισε 19 ιρανικές εικόνες από την ανάλυση των ζημιών, επειδή οι συγκρίσεις με τις εικόνες του Copernicus δεν ήταν καταληκτικές. Δεν διαπιστώθηκε ότι κάποια από τις ιρανικές εικόνες είχε υποστεί επεξεργασία.

Σε ξεχωριστή αναζήτηση στις δορυφορικές εικόνες της Planet, οι δημοσιογράφοι της Post εντόπισαν 10 κτίρια που είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί και τα οποία δεν είχαν καταγραφεί στις εικόνες που δημοσίευσε το Ιράν. Συνολικά, η Post εντόπισε 217 κτίρια και 11 κομμάτια εξοπλισμού που είχαν υποστεί ζημιές ή καταστραφεί σε 15 αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην περιοχή.

Εμπειρογνώμονες που εξέτασαν την ανάλυση της Post δήλωσαν ότι οι ζημιές στις εγκαταστάσεις υποδηλώνουν ότι ο αμερικανικός στρατός είχε υποτιμήσει τις δυνατότητες στόχευσης του Ιράν, δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στον σύγχρονο πόλεμο με drones και είχε αφήσει ορισμένες βάσεις ανεπαρκώς προστατευμένες.

«Οι ιρανικές επιθέσεις ήταν ακριβείς. Δεν υπάρχουν τυχαίοι κρατήρες που να υποδηλώνουν αστοχίες», δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος στο Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και συνταξιούχος συνταγματάρχης του Σώματος Πεζοναυτών, ο οποίος εξέτασε τις ιρανικές εικόνες κατόπιν αιτήματος της εφημερίδας. Η Post είχε αποκαλύψει προηγουμένως πώς η Ρωσία παρείχε στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις.

Μερικές από τις ζημιές ενδέχεται να έχουν προκληθεί αφού οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν ήδη αποχωρήσει από τις βάσεις, καθιστώντας την προστασία των κτιρίων λιγότερο ζωτικής σημασίας. Ο Κάνσιαν και άλλοι εμπειρογνώμονες δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν ότι οι επιθέσεις έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του αμερικανικού στρατού να διεξάγει την εκστρατεία βομβαρδισμών του στο Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η οποία είναι αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, αρνήθηκε να σχολιάσει μια λεπτομερή περίληψη των ευρημάτων της εφημερίδας.

Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος αμφισβήτησε τον χαρακτηρισμό των ζημιών στις βάσεις από τους εμπειρογνώμονες ως εκτεταμένων ή ως ενδείξεων αποτυχιών, αναφέροντας ότι οι εκτιμήσεις των καταστροφών είναι πολύπλοκες και μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι παραπλανητικές, αλλά αρνήθηκε να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Οι στρατιωτικοί ηγέτες θα είναι σε θέση να παράσχουν πληρέστερο πλαίσιο για τις ιρανικές επιθέσεις μετά τη λήξη της σύγκρουσης, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Οι ζημιές

Τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, πολλά ειδησεογραφικά μέσα δημοσίευσαν αναφορές για τις ζημιές, μεταξύ των οποίων και οι New York Times, οι οποίοι ανέφεραν επιθέσεις σε 14 αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις αεροπορικής άμυνας. Στα τέλη Απριλίου, το NBC News ανέφερε ότι ένα ιρανικό μαχητικό βομβάρδισε μια αμερικανική βάση στο Κουβέιτ, η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που ένα εχθρικό μαχητικό χτύπησε αμερικανική βάση, και επικαλέστηκε έρευνα που, όπως ανέφερε, έδειχνε ότι το Ιράν είχε χτυπήσει 100 στόχους σε 11 βάσεις. Το CNN ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι 16 αμερικανικές εγκαταστάσεις είχαν υποστεί ζημιές.

Ωστόσο, η ανάλυση της Post — με βάση εικόνες που χρονολογούνται από την έναρξη του πολέμου έως τις 14 Απριλίου — αποκαλύπτει ότι δεκάδες επιπλέον στόχοι χτυπήθηκαν στις εγκαταστάσεις αυτές, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως από τον αμερικανικό στρατό, αλλά μοιράζονται με τις στρατιωτικές δυνάμεις και τους συμμάχους των χωρών υποδοχής.

Οι εικόνες δείχνουν ότι οι αεροπορικές επιδρομές προκάλεσαν ζημιές ή κατέστρεψαν κτίρια που φαίνεται να είναι πολυάριθμοι στρατώνες, υπόστεγα ή αποθήκες σε περισσότερες από τις μισές αμερικανικές βάσεις που εξέτασε η εφημερίδα.

Η Post διαπίστωσε επίσης ότι οι επιθέσεις έπληξαν μια εγκατάσταση δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid στο Κατάρ, εξοπλισμό πυραυλικής άμυνας Patriot στις αεροπορικές βάσεις Riffa και Isa στο Μπαχρέιν και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, μια δορυφορική κεραία στη Naval Support Activity Bahrain — η οποία λειτουργεί ως αρχηγείο του 5ου Στόλου των ΗΠΑ — ένα εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Camp Buehring στο Κουβέιτ και πέντε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων σε τρεις βάσεις.

Οι ιρανικές εικόνες κατέγραψαν επίσης ζημιές ή καταστροφές που είχαν αναφερθεί προηγουμένως σε ραντάρ στο στρατόπεδο Arifjan και στην αεροπορική βάση Ali al-Salem στο Κουβέιτ, καθώς και στο αρχηγείο του 5ου Στόλου· ραντάρ και εξοπλισμό πυραυλικής άμυνας Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία και σε δύο τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μια δεύτερη τοποθεσία δορυφορικών επικοινωνιών στην αεροπορική βάση al-Udeid, καθώς και ένα αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry και ένα αεροσκάφος ανεφοδιασμού καυσίμων στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία.

Πάνω από το ήμισυ των ζημιών που εξέτασε η εφημερίδα «The Post» σημειώθηκαν στο αρχηγείο του 5ου Στόλου και στις τρεις βάσεις στο Κουβέιτ — την αεροπορική βάση Ali al-Salem, το στρατόπεδο Arifjan και το στρατόπεδο Buehring. Το στρατόπεδο Arifjan αποτελεί το περιφερειακό αρχηγείο του Στρατού των ΗΠΑ.

Ορισμένες χώρες του Περσικού Κόλπου αρνήθηκαν να επιτρέψουν στον αμερικανικό στρατό να διεξάγει επιθετικές επιχειρήσεις από τις βάσεις τους. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι βάσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ ήταν από τις πιο πληγείσες, πιθανώς επειδή επέτρεψαν επιθέσεις από το έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας (HIMARS) που μπορούν να εκτοξεύουν πυραύλους σε αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 310 μίλια.

Γιατί οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ ήταν τόσο ευάλωτες στις επιθέσεις του Ιράν

Οι ειδικοί ανέφεραν ότι η ευαλωτότητα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων στις επιθέσεις του Ιράν ήταν πιθανώς αποτέλεσμα πολλών παραγόντων.

Κύριος μεταξύ αυτών, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι το γεγονός ότι οι ιρανικές δυνάμεις αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικές από ό,τι είχε προβλέψει η κυβέρνηση Τραμπ. Ο Κέλι Γκριέκο, ανώτερος ερευνητής στο Stimson Center, ένα κέντρο μελετών, δήλωσε ότι τα σχέδια για την καταστροφή των ιρανικών δυνάμεων πυραύλων και drones αρκετά γρήγορα ώστε να αποτραπεί η πρόκληση σοβαρών ζημιών υποτίμησαν «το βάθος των πληροφοριών στόχευσης που είχε προ-τοποθετήσει το Ιράν σχετικά με τις σταθερές υποδομές των ΗΠΑ».

Ο Γκριέκο ανέφερε ότι η στρατηγική δεν έλαβε επίσης υπόψη τον βαθμό στον οποίο είχαν εξαντληθεί οι αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές άμυνες κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης τον Ιούνιο μεταξύ του Ιράν, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών, ο στρατός χρησιμοποίησε τουλάχιστον 190 αναχαιτιστικά THAAD και 1.060 αναχαιτιστικά Patriot μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 8 Απριλίου, που αντιπροσωπεύουν το 53% και το 43% των προπολεμικών αποθεμάτων τους, αντίστοιχα.

Ο Τζάστιν Μπρονκ, ανώτερος ερευνητής για την αεροπορική ισχύ και την τεχνολογία στο Royal United Services Institute με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε ότι οι αμερικανικές και συμμαχικές αεροπορικές άμυνες έκαναν εντυπωσιακή δουλειά στην αναχαίτιση των επιθέσεων, αλλά «με τεράστιο κόστος όσον αφορά τους αναχαιτιστικούς πυραύλους εδάφους-αέρος και τους πυραύλους αέρος-αέρος».

Επιπλέον, ειδικοί ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός δεν είχε προσαρμοστεί επαρκώς στη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών μίας χρήσης, κάτι που, όπως είπαν, οι σχεδιαστές θα έπρεπε να είχαν μάθει παρακολουθώντας τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αν και τα [δρομίδια] έχουν μικρό ωφέλιμο φορτίο — μερικά από αυτά δεν προκάλεσαν τόσο μεγάλη ζημιά — είναι πιο δύσκολο να αναχαιτιστούν και πολύ πιο ακριβή, γεγονός που τα καθιστά πολύ μεγαλύτερη απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις», δήλωσε ο Ντέκερ Έβελεθ, αναπληρωτής ερευνητικός αναλυτής στο Κέντρο Ναυτικών Αναλύσεων.

Επιπλέον, επισήμαναν δομικές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης οχυρωμένων καταφυγίων που θα μπορούσαν να προστατεύσουν τα στρατεύματα και τον εξοπλισμό σε καίριες θέσεις και πιθανά στόχους.

Για παράδειγμα, το κέντρο τακτικών επιχειρήσεων στο Κουβέιτ, όπου έξι μέλη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σκοτώθηκαν από επίθεση ιρανικού drone στις αρχές Μαρτίου, προσέφερε ελάχιστη προστασία από ψηλά ή κάλυψη, ένα από τα πολλά ζητήματα που εξετάζουν οι δημοκρατικοί βουλευτές που διερευνούν τα θανάσιμα περιστατικά.

Σε μία περίπτωση, όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες, φαίνεται ότι το αεροσκάφος διοίκησης και ελέγχου E-3 Sentry στην αεροπορική βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία καταστράφηκε, αφού είχε σταθμεύσει επανειλημμένα στην ίδια θέση σε έναν απροστάτευτο διάδρομο τροχοδρόμησης.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την ανάλυση των ζημιών από ειδικούς.

Οι επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή έχουν οδηγήσει τους στρατιωτικούς σχεδιαστές να εξετάσουν νέες επιλογές, δήλωσε ο Μαξιμίλιαν Μπρέμερ, μη μόνιμος συνεργάτης στο Stimson Center και συνταξιούχος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας: να αποσύρουν τα στρατεύματα σε ασφαλέστερες τοποθεσίες και να περιορίσουν την ικανότητά τους να πολεμούν ή να διατηρήσουν τις βάσεις ως έχουν και να αποδεχθούν το ενδεχόμενο μελλοντικών απωλειών.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι ζημιές στη Ναυτική Υποστηρικτική Δραστηριότητα είναι «εκτεταμένες» και ότι το αρχηγείο εκεί μεταφέρθηκε στη Βάση της Πολεμικής Αεροπορίας MacDill στην Τάμπα της Φλόριντα, έδρα της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ. Είναι απίθανο οι στρατιώτες, οι εργολάβοι ή οι πολιτικοί υπάλληλοι να επιστρέψουν στη βάση «σύντομα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Δύο άλλοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ενδέχεται να μην επιστρέψουν ποτέ σε μεγάλους αριθμούς στις περιφερειακές βάσεις, αν και δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση.

«Έχουμε περάσει από μια εποχή μυστικότητας σε μια εποχή όπου ολόκληρος ο χώρος μάχης είναι ημιδιαφανής και όλο και πιο διαφανής», δήλωσε ο Μπρέμερ. «Φαίνεται ότι θα έπρεπε να είμαστε στην επίθεση, αλλά σίγουρα παίζουμε αμυντικά γύρω από αυτές τις βάσεις».