Κρήτη: Η σπαρακτική μαντινάδα της αδελφής του 20χρονου - "Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι, άντρα μου"

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου, μετά το εν ψυχρώ έγκλημα με θύμα τον 20χρονο Νικήτα, που έπεσε νεκρός από τις σφαίρες του 54χρονου στην Αμμουδάρα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί και ο Χώνος Μυλοποτάμου, τόπος καταγωγής της οικογένειας του θύματος, όπου αύριο Πέμπτη (7/5) συγγενείς φίλοι και συγχωριανοί του θα τον αποχαιρετήσουν, σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στο σπίτι της οικογένειας του 20χρονου, στο Γάζι, οι φωνές και τα κλάματα δεν έχουν σταματήσει από χθες. Η αδερφή του Νικήτα, με ένα μήνυμα που ραγίζει καρδιές, μιλά στον αδερφό της. Δεν τον αποχαιρετά, τον περιμένει, όπως αναφέρει: "Εγώ σ' αγαπώ και δεν σου κρατώ κακία που έφυγες και με άφησες μόνη, αλήθεια. Σε περιμένω να γυρίσεις. Μου έταξες να με βοηθήσεις να φέρω τα ρούχα μου στη μαμά και να μετακομίσω στο καινούριο μου σπίτι. Δεν το ξεχνάω".



Το μεσημέρι της Τετάρτης, η μικρότερη αδερφή του Νικήτα, στο ίδιο πλαίσιο, προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων: "Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα".

"Σου διάλεξα το πιο όμορφο άσπρο κοστούμι, άντρα μου… Θα σε ντύσουμε γαμπρό. Φορέστε όλοι τα καλά σας, αν θέλετε λευκά, φέρτε ένα όμορφο λουλούδι, φέρτε μαντολίνα… αλλά ούτε μια σφαίρα", έγραψε χαρακτηριστικά και συνόδευσε την έκκλησή της με μια σπαρακτική μαντινάδα.

"Δυο μοιρολόγια πείτε του

Του όμορφου νιού που φεύγει

Για δε γλεντά, δε τραγουδεί

Και δε ξαναχορεύγει...

Ποιο ξεροβόρι δυνατό

Και ποιο βαθύ σκοτάδι

Πουλί μου σε ξορίσανε

Στον ουρανό του Άδη…".