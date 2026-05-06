Η Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Ποδηλασίας

Με μια εντυπωσιακή επίδειξη δύναμης, υψηλές ταχύτητες και ένα συναρπαστικό φινάλε που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των χιλιάδων θεατών, ολοκληρώθηκε σήμερα το 1ο Ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Η διαδρομή, συνολικού μήκους 171,6 χιλιομέτρων, ξεκίνησε από την Πλατεία Μαβίλη στα Ιωάννινα και κατέληξε στην καρδιά του Αγρινίου, αναδεικνύοντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ως κορυφαίο προορισμό αθλητικού τουρισμού.

Παρά τις προκλήσεις της διαδρομής και τα υψομετρικά εμπόδια, το πελοτόν διατήρησε εξαιρετικά υψηλό ρυθμό, εισερχόμενο στη Δυτική Ελλάδα με κατεύθυνση την Αιτωλοακαρνανία.

Το φινάλε στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου ήταν «ηλεκτρισμένο», με τους σπριντέρ να προσφέρουν μια μοναδική μάχη μέχρι την γραμμή του τερματισμού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνδιοργανωτής και ένθερμος υποστηρικτής της διοργάνωσης, υποδέχθηκε τους αθλητές σε μια εορταστική ατμόσφαιρα.

Τις επίσημες απονομές στους νικητές του ετάπ πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Τάκης Αντωνόπουλος, ο οποίος εκπροσώπησε την Περιφέρεια, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας τέτοιων διεθνών γεγονότων.

«Η Δυτική Ελλάδα αποδεικνύει σήμερα ότι διαθέτει τις υποδομές, το φυσικό περιβάλλον και τη βούληση να πρωταγωνιστεί στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Η υποδοχή του ΔΕΗ Tour of Hellas στο Αγρίνιο δεν είναι μόνο μια αθλητική γιορτή, αλλά μια σημαντική ευκαιρία προβολής της περιφέρειάς μας σε εκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές για τις επιδόσεις τους» ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης.