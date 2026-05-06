Κρήτη: Σοκάρει το βίντεο της δολοφονίας του 20χρονου Νικήτα - "Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο" λένε η μητέρα και η αδερφή του 54χρονου

Μετά το φονικό ο 54χρονος δράστης επιβιβάζεται στο τρακαρισμένο αυτοκίνητό του και από κάμερα κλειστού κυκλώματος καταγράφεται να διαφεύγει με τη σύζυγο του από το σημείο, λίγη ώρα πριν τελικά παραδοθεί με το φονικό όπλο.

Χωρίς δεύτερη σκέψη, βγαίνει από το αυτοκίνητο με το περίστροφο στο χέρι. Το θύμα νιώθει απειλή και επιχειρεί να διαφύγει τρέχοντας από το σημείο. Ο 54χρονος πατέρας του καλύτερου του φίλου τον σημαδεύει και τον εκτελεί πισώπλατα.

Στο βίντεο που έχει στα χέρια της η ΕΛΑΣ, διακρίνεται ο 54χρονος δράστης, με συνοδηγό τη σύζυγό του, ο οποίος μόλις βλέπει το αυτοκίνητο του θύματος, στρίβει το τιμόνι και συγκρούεται μαζί του πλαγιομετωπικά.

Ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς: "Έκανα αυτό που έπρεπε. Η δική μου ζωή σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν σκοτώθηκε το παιδί μου. Δεν έγινε ποτέ ουσιαστική διερεύνηση του τροχαίου".

"Εύχομαι να με συγχωρήσει κάποια στιγμή ο Θεός" - Μετανιωμένος δηλώνει ο 54χρονος

Συντετριμμένος και μετανιωμένος δηλώνει πλέον ο 54χρονος, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δικηγόρος του, Γιώργος Κοκοσάλης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του καθ’ ομολογίαν δράστη ανέφερε πως ο 54χρονος έδρασε εν βρασμώ ψυχής, κάνοντας λόγο και για ψυχιατρικής φύσεως ζητήματα. Καταδικάζοντας την πράξη του, πρόσθεσε πως ο 54χρονος δεν ξεπέρασε ποτέ τον θάνατο του 17χρονου γιου του Γιώργου, σε τροχαίο δυστύχημα στην παραλιακή Ηρακλείου πριν από τρία χρόνια, όταν ήταν συνοδηγός στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 21χρονος Νικήτας.

"Διανύουμε πράγματι μια τραγωδία, είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Αυτή τη στιγμή η σκέψη μας είναι στην οικογένεια του αείμνηστου Νικήστρατου που δοκιμάζεται αναίτια. Φυσικά είναι πολλαπλώς κατακριτέα η πράξη του εντολέως μου, είναι καταδικαστέα. Εγώ θα κάνω μια έκκληση για κοινωνική ειρήνη και ηρεμία. Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω. Δεν θα ήθελα επουδενί ούτε να ηρωποιηθεί η μία πλευρά, ούτε όμως να καταδικαστεί εκ του προοιμίου και η άλλη. Είναι σύνθετο το φαινόμενο, είναι μια κλασσική μορφή θα έλεγα εγώ χρονίζουσας συνθήκης βρασμού ψυχικής ορμής. Δεν κατόρθωσε ποτέ ο ... (54χρονος) να ξεπεράσει τον αδόκητο θάνατο του παιδιού του. Μαζί με το παιδί του, πέθανε και ο ίδιος. Σας το λέω από την προσωπική εμπειρία που είχα με τον Κώστα όλα αυτά τα χρόνια".

Ο Γιώργος Κοκοσάλης άφησε να εννοηθεί ότι πριν το χθεσινό έγκλημα, υπήρξε περιστατικό που πυροδότησε εκ νέου το κλίμα ανάμεσα στις δύο πλευρές και οδήγησε τον 54χρονο στην αποτρόπαια πράξη. Περισσότερα όμως, σύμφωνα με τον κ. Κοκοσάλη, θα πει ο 54χρονος στην ανακρίτρια. "Το σίγουρο είναι ότι δεν κυκλοφορούσε κουμπουροφόρος με σκοπό να κάνει ζημιά. Και δυστυχώς, κακώς έγινε αυτό το οποίο συνέβη".

"Έχω την εντύπωση ότι ούτε ο ίδιος γνώριζε τι έκανε", ανέφερε ο κ. Κοκοσάλης, προσθέτοντας πως ο 54χρονος, είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας Ηρακλείου ότι είναι συντετριμμένος και μετανιωμένος, ενώ ευχήθηκε να τον συγχωρήσει κάποια στιγμή ο Θεός για την πράξη του.

Ο κ. Κοκοσάλης παραδέχθηκε ότι και στο παρελθόν ο 54χρονος είχε προσπαθήσει να βλάψει τον 21χρονο. "Είναι άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Πολλές φορές το μυαλό κλειδώνει. Ανθρώπινες είναι δυστυχώς αυτές οι συμπεριφορές. Κατακριτέες, επαναλαμβάνω, προς Θεού επουδενί δεν ηρωοποιούμε τέτοιες συμπεριφορές και δε θέλουμε να υπάρχουν μιμητές".

"Θέλουμε να κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος. Έχουμε να κάνουμε με σπουδαίες, σοβαρές, πλουραλιστικές και έντονα κοινωνικά διεισδυτικές οικογένειες καταγόμενες αμφότερες από τον Μυλοπόταμο. Θέλω κοινωνική ηρεμία", πρόσθεσε ο κ. Κοκοσάλης.

"Μαράζωσε" - Τι λέει η αδερφή του 54χρονου

"(Ήταν) πολύ δύσκολα. Σας λέω ότι δεν ξανά άνοιξε η πόρτα τους. Ούτε χτυπά, ούτε να μπω, ούτε τίποτα. Είναι κλειστή η πόρτα ερμητικά. Δεν ανοίγει για κανέναν και για τίποτα. Δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω ούτε εγώ. Και με βλέπουν συνέχεια και κλαίω και δεν μπορώ να το… Ίσως να μη θέλουν να με βλέπουν να κλαίω. Σίγουρα δεν θέλουν. Κι εγώ δεν μπορώ να μην κλαίω και… Έκατσα στη γωνιά μου τώρα και κλαίω μόνη μου. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω, γιατί δεν είχε άλλο. Έμεινε μόνος του τώρα και η πρώτη του κουβέντα ήτανε ‘για ποιον θα δουλεύω εγώ τώρα;’. Άμα τον δεις είναι σαν να είναι 100 χρόνων. Μαράζωσε. (…) Είχε ακουστεί μία ιστορία που ήταν ψέματα. Ότι κάτι έκανε ο Κώστας μου στο παιδί που σκότωσε τον γιο του. Αυτό ήταν 100%, 1.000% ψέματα", λέει στο MEGA η μητέρα του δράστη.

Από την πλευρά της, η αδερφή του σημειώνει: "Παγωνιά. Δεν μπορείς να νιώσεις κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και για το παιδί προφανώς που χάθηκε και για όλο αυτό που συμβαίνει στη δικιά μας την οικογένεια. Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι, ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Ήμασταν στο… περιμέναμε το δικαστήριο να γίνει κάποια στιγμή. Εκεί είχα μείνει εγώ. Μόνο άνθρωποι που έχουν βιώσει τον ίδιο πόνο μπορούν να καταλάβουν έναν γονέα που χάνει το μοναχοπαίδι του. Κανένας άλλος. Ούτε εγώ, ούτε εσείς που γυρίσαμε στην καθημερινότητά μας, είχαμε τα παιδάκια μας δίπλα μας, τα γέλια τους, τις χαρές τους. Αυτός δεν είχε τίποτα από όλα αυτά. Γύριζε σε ένα σπίτι άδειο. Έφυγε η χαρά του, η ζωή του. Φύγανε όλα".

"Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο"

Η ίδια συμπληρώνει: "Είναι σίγουρα διαφορετικά να είναι ένα ατύχημα που ήταν το δικό μας και εντελώς διαφορετικά έτσι όπως έγινε, δεν ξέρω. Λυπάμαι πραγματικά. Πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους τους λυπάμαι. Τα συλλυπητήριά μου στους οικείους του. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε. Δεν θέλαμε να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Έχουμε πέσει κι εμείς από τα σύννεφα αυτήν την στιγμή. Είναι δύσκολη και παράξενη η θέση μας. Έχουμε χάσει το παιδί μας με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτόν τον τρόπο που χάσανε εκείνοι το δικό τους. Κανένας δεν πρέπει να εκδικάζει την οποιαδήποτε κατάσταση και την οποιαδήποτε υπόθεση με τέτοιον τρόπο. Είμαι της άποψης ότι προφανώς και το παιδί, όταν φύγανε με τον ανιψιό μου να πάνε τη βόλτα τους, να πάνε από το ένα κέντρο διασκέδασης κάπου αλλού, σίγουρα δεν σκεφτόταν ότι θα βάλω το παιδί στο αμάξι να το σκοτώσω. Ήταν δύο παιδιά που πήγαν να διασκεδάσουν. Το ότι πήγε κάτι στραβά, πήγε στραβά και έφυγε ο Γιώργος από τη ζωή. Εγώ αυτό που είχα δει ήταν ότι είχε εμφανιστεί το παιδί εδώ την βραδιά που ήμασταν στο σπίτι, πριν την κηδεία. Προφανώς η κίνησή του ήταν για συμπαράσταση".