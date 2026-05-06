Μυστήριο στη Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε πτώμα άνδρα σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ

Κινητοποίηση των αρχών στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τετάρτης (6/5), μετά τον εντοπισμό ενός πτώματος, σε φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα με τη σορό να βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης.

Ένας πολίτης ήταν αυτός που ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές περίπου στις 4.30 το μεσημέρι λόγω της έντονης δυσοσμίας που έβγαινε από το φρεάτιο υπόγειου πάρκινγκ, απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Το πτώμα ανασύρθηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν στο σημείο, ενώ, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, φαίνεται να έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Αναμένεται να γίνει νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου του άνδρα, ενώ οι αρχές αναζητούν στοιχεία για την ταυτοποίησή του.